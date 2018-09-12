В Беларуси появился новый главный идеолог





Начальником главного идеологического управления Администрации президента стала журналистка Ольга Шпилевская.

Ольга Шпилевская сменила на посту главного идеолога страны Александра Ильясевича. Уже на нынешнем медиафоруме она заявлена как начальник главного идеологического управления Администрации президента.

Новый главный идеологи страны по профессии журналист. Она закончила журфак БГУ еще в 90-х и долгое время работала на государственном телевидении. Потом она поочередно возглавляла редакции газет "Вечерний Минск" и "Минская правда", а в 2017 году была назначена директором Национального пресс-центра. Правда. это кресло было лишь трамплином на пути вверх И уже в начале 2018 года, Ольга Шпилевская оказалась в Администрации президента.