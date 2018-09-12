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Представлена "умная" настольная лампа, которая может проработать до 60 лет

13.09.2018 15:38 — Разное | Tut.by  
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Компания Dyson анонсировала настольную лампу Lightcycle, которая умеет имитировать естественное освещение и может проработать до 60 лет. Об этом пишет gagadget.com.


Lightcycle оснащается тремя «теплыми» и тремя «холодными» светодиодами, которые обеспечивают световой поток до 1000 люмен. В наличии сенсорные площадки для регулировки яркости и цветовой температуры в пределах от 2700K до 6500K. В мобильном приложении можно настраивать индивидуальные профили.

Главная «фишка» новинки — функция отслеживания дневного света. Dyson Lightcycle может менять цветовую температуру и яркость в соответствии с движением солнца по небу. При этом учитываются дата, а также широта и долгота текущего местоположения. Ночью лампа не отключается, но уходит в теплые тона.


У Dyson Lightcycle есть еще один режим, когда светильник анализирует внешние условия и поддерживает освещенность на одном уровне. В результате пользователю не приходится изменять яркость после захода солнца.

Компания также добавила возможность включения света при обнаружении движения с автоматическим отключением, когда его нет. Режим «будильника» с имитацией рассвета поможет быстрее проснуться утром.

Внутри корпуса лампы есть тепловая трубка с жидкостью, которая отводит тепло от светодиодного модуля. Система существенно увеличивает срок службы светодиодов. Производитель заявляет, что Dyson Lightcycle может проработать до 60 лет при восьми часах использования в день

Точная стоимость лампы пока не сообщается, но более простая модель CSYS Desk light оценивается в 500 долларов, и ожидать меньшей цены за Dyson Lightcycle не стоит.

Смотрите, сколько у нас стоят более простые настольные лампы:

 
 
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