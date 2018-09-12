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"Танцор диско". Как регулирует дорожное движение индийский гаишник

13.09.2018 15:47 — Разное | Tut.by  
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В Индии одни из самых опасных дорог в мире. Все потому, что водители редко соблюдают ПДД. Регулировщик по имени Хандвал нашел интересный способ управлять автомобильным трафиком. Мужчина устраивает «танцы» прямо на проезжей части, чтобы привлечь к себе внимание. И это работает!

 
 
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Танцы на смертельно опасных дорогах: как гаишник из Индии регулирует дорожное движение.
 
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