"Танцор диско". Как регулирует дорожное движение индийский гаишник

В Индии одни из самых опасных дорог в мире. Все потому, что водители редко соблюдают ПДД. Регулировщик по имени Хандвал нашел интересный способ управлять автомобильным трафиком. Мужчина устраивает «танцы» прямо на проезжей части, чтобы привлечь к себе внимание. И это работает!

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