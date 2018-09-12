|
Вторая за полгода. Посмотрите на фото новой 22-летней солистки "ВИА Гра"
Константин Меладзе продолжает обновлять известное трио «ВИА Гра». В апреле в группу
Ульяна Синецкая родилась 29 марта 1996 года в городе Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ, Россия). В юном возрасте с семьей переехала в Екатеринбург. Занимается музыкой с детства. В шоу-биз попала в 2014 году, когда прошла «слепые прослушивания» в шоу «Голос», но выбыла на одном из этапов.
Через два года приняла участие в «Новой Фабрике звезд», где на певицу обратил внимание Константин Меладзе. Через некоторое время продюсер предложил Синецкой присоединиться к коллективу.
«ВИА Гра» образовалась в 2000 году. За все время группа сменила около 20 составов, однако «золотым» считают трио Анны Седоковой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской.
Читайте также
***
Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Константин Меладзе продолжает обновлять известное трио "ВИА Гра". В апреле в группу пришла 26-летняя Ольга Меганская, которая сменила "декретницу" Мишу Романову. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)