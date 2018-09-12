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Вторая за полгода. Посмотрите на фото новой 22-летней солистки "ВИА Гра"

13.09.2018 15:42 — Разное | Tut.by  
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Константин Меладзе продолжает обновлять известное трио «ВИА Гра». В апреле в группу пришла 26-летняя Ольга Меганская, которая сменила «декретницу» Мишу Романову. В сентябре закончился контракт у Анастасии Кожевниковой, которая вышла замуж и решила заняться сольной карьерой. На ее место уже утвердили 22-летнюю Ульяну Синецкую. Как выглядит новая вокалиста — в фотографиях из ее Instagram.

Ульяна Синецкая родилась 29 марта 1996 года в городе Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ, Россия). В юном возрасте с семьей переехала в Екатеринбург. Занимается музыкой с детства. В шоу-биз попала в 2014 году, когда прошла «слепые прослушивания» в шоу «Голос», но выбыла на одном из этапов.

Через два года приняла участие в «Новой Фабрике звезд», где на певицу обратил внимание Константин Меладзе. Через некоторое время продюсер предложил Синецкой присоединиться к коллективу.

«ВИА Гра» образовалась в 2000 году. За все время группа сменила около 20 составов, однако «золотым» считают трио Анны Седоковой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской. 

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Напомним, 8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш: у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на концерт Басты, который состоится в «Минск-Арене» 27 октября. Счастливчики смогут попасть бесплатно на танцпол. Победители будут объявлены 14 сентября.


 
Теги: Минск
 
 
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Константин Меладзе продолжает обновлять известное трио "ВИА Гра". В апреле в группу пришла 26-летняя Ольга Меганская, которая сменила "декретницу" Мишу Романову. В...
 
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