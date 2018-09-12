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Коммунальщики закрасили граффити – минчане обклеили краску стикерами

13.09.2018 14:53 — Разное | KYKY  
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В Минске коммунальные службы закрасили распределительные ящики на Золотой горке, которые несколько месяцев были разукрашены в виде полиции, барбершопа и творческого центра. Теперь ящики абсолютно серые. Но минчане отреагировали не другими рисунками или жалобами, а стикерами реакций из Facebook, пишет kp.by.

В итоге распределительные ящики оценили на десять лайков, девять сердечек, десять «ого», восемь «ха-ха» и девять злых рожиц.

В 2018 году это далеко не первый случай закрашивания граффити: желтой стеной сделали «Человека без лица» на Воронянского, цветную маску на улице Платонова – бежевой.

На вопрос kp.by о том, почему нельзя оставить действительно красивые работы, чиновники ответили, что «городские власти дают разрешение на размещение граффити и других художественных работ на фасадах зданий. Однако спрогнозировать, каким будет состояние рисунка через два-три года и как на нем отразятся погодные условия, невозможно. Если фасад подлежит ремонту, то работы будут производиться независимо от того, есть на стене граффити или нет. Это вынужденная мера. В то же время город готов рассмотреть предложения от художников по замене рисунков после завершения работ».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске коммунальные службы закрасили распределительные ящики на Золотой горке, которые несколько месяцев были разукрашены в виде полиции, барбершопа и...
 
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