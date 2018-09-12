Новые правила: Без билета в автобус нужно будет заходить только через переднюю дверь

12 октября изменятся правила автомобильных перевозок пассажиров , в том числе в общественном транспорте. Сегодня, 13 сентября, представитель Минтранса Сергей Дубина на пресс-конференции рассказал об изменениях. Глобальных изменений нет, но «зайцам» теперь нужно быть аккуратнее, пишет TUT.by.

По словам Сергея, много новшеств в изменении прав и обязанностей пассажиров общественного транспорта: «Сейчас пассажир, который не имеет проездного билета, но намерен его купить у водителя, должен заходить в переднюю дверь транспортного средства. Ответственности за нарушение этого правила нет, но если такой человек зашел на заднюю площадку в час пик, то контролер может его оштрафовать. Доводы, что пассажир просто не успел пройти к кабине, чтобы обилетиться, не будут приняты как оправдательные».

Еще одна обязанность пассажиров – при входе прикладывать проездной к валидаторам. В будущем введут систему оплаты проезда за расстояние, и тогда прикладывать билет придется еще и на выходе.

Изменились также и права у пассажиров – их станет больше. В салоне можно будет провозить длинномерные предметы, удочки, упакованный садовый инвентарь, музинструменты в футляре, инвалидные кресла, костыли и прочие предметы. С согласия перевозчика разрешат перевозить велосипед в неразобранном виде на специально оборудованных для этого местах: «Впрочем, сейчас такого транспорта в Беларуси нет, это правило нацелено на перспективу».

Забронировать билет на междугородний рейс можно будет раньше, чем за 15 дней. А перевозчикам смогут регистрировать бронь практически вплоть до отправления автобуса.

По новым правилам пассажир при покупке билета через интернет не обязан распечатывать его для предъявления водителю или контролеру. Но «все зависит от организации применения информационных технологий у конкретного перевозчика. Может у вас в смартфоне будет штрихкод, который можно будет приложить к устройству в транспортном средстве или у контролера. Так что распечатывать или нет – зависит от договора пассажира и перевозчика», – сказал Сергей Дубина.

Срок рассмотрения жалоб и претензий, полученных от пассажиров перевозчиком, уменьшился с 30 до 15 дней. «Правила затронули также членов экипажа пассажирского транспорта – они не должны курить в салоне и иметь опрятный вид. Им запрещается использовать домашнюю и спортивную одежду. Кроме того, водителю запрещено перевозить в кабине посторонних людей», – объяснил представитель Минтранса.