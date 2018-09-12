Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

В ближайшие месяцы в Беларуси сохранятся высокие темпы роста потребительского кредитования. Такой прогноз приводится в последнем выпуске экономического обзора, который подготовил Центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».



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Эксперты обращают внимание, что темпы роста потребительского кредитования остаются двузначными, несмотря на недавние меры Нацбанка по регулированию этого сегмента рынка.

В мае вступило в силу решение центрального банка о введении коэффициента долговой нагрузки (коммерческим банкам было рекомендовано кредитовать физических лиц, чьи месячные расходы на погашение финансовых обязательств не превышают 40% месячного дохода).

«Судя по результатам последних месяцев, ограничения регулятора на максимальный размер долговой нагрузки не оказали существенного влияния на динамику рынка. Скорее всего, быстрый рост зарплат, который в июле составил 12,7% в годовом выражении, в сочетании с отложенным спросом предыдущих лет продолжает подогревать кредитование», — прогнозируют аналитики «Сбербанка».

Экономисты ожидают, что потребительское кредитование в Беларуси с высокой долей вероятности «продолжит ускоренно расти в ближайшие месяцы».

«Способствовать этому будут, во-первых, низкие ставки. Средняя стоимость новых кредитов банков в национальной валюте снизилась с 19,1% в январе до 12,7% в июле. Во-вторых, сохранится поддержка со стороны роста реальных зарплат населения. С 1 сентября повышаются зарплаты отдельных категорий бюджетников: работников сферы образования и здравоохранения», — отмечают экономисты «Сбербанка».

Представители белорусских банков предполагают, что в 2018 году рынок потребительского кредитования может вырасти на 25-30%, а возможно, и больше.

«Мы ожидаем роста рынка потребительского кредитования в этом году исходя из тенденции в первом полугодии минимум на 30%», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН генеральный директор «БНБ-Банка» Константин Церетели.

По его мнению, рост рынка потребительского кредитования продолжится при условии, «если не будет заградительных барьеров».

Другие представители банковского сектора считают, что рост рынка потребительского кредитования по итогам года окажется значительным, но пока сложно спрогнозировать, каким именно он будет.

«В целом рынок потребительского кредитования может по итогам года вырасти на 25%, но вполне возможен и другой результат, сейчас еще сложно предсказывать», — отметил председатель правления «МТБанка» Андрей Жишкевич в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Он обратил внимание, что пока рынок не почувствовал изменений в связи с новыми условиями кредитования, которые вступили в силу весной. С 1 мая Нацбанк ввел коэффициент долговой нагрузки, согласно которому банкам не рекомендовано кредитовать физлиц, чьи расходы на погашение долгов превышают 40% среднемесячного дохода.

«На рынке потребительского кредитования пока особо не сказались ограничения, вступившие в силу с 1 мая. Банкам разрешено в размере не более 10% от портфеля кредитовать и тех заемщиков, чья долговая нагрузка превышает установленный коэффициент. Однако по мере того как банки станут исчерпывать этот лимит, возможности для увеличения объемов кредитования будут сужаться», — предполагает Жишкевич.

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