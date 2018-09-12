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Клонированный Range Rover Sport за 23 000 долларов выйдет на рынок как Zotye T900

13.09.2018 15:59 — Разное | Tut.by  
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В настоящее время многие китайские автопроизводители пытаются формировать собственный дизайнерский почерк, отходя от прямого копирования и подражания. Но компании Zotye это не касается.


Фото: Carscoops

В гамме этого производителя уже есть модели, до безобразия похожие на Porsche Macan, Audi Q3 или Mazda CX-4, а в ближайшее время подоспеет еще один «паркетник» с обозначением T900, дизайнерским ориентиром для которого китайцы выбрали Range Rover Sport. Совпадают общие пропорции машин, хотя есть и детали, которые отличаются — например, решетка радиатора.


Фото: Carscoops

Судя по шпионским снимкам, салон T900 с парой крупных дисплеев цифровых приборов и мультимедиа-системы мимикрирует под модели Mercedes и Porsche. По информации китайских СМИ, под капот будущая новинка Zotye получит двухлитровый турбомотор, развивающий 230 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. В пару ему прочат 8-ступенчатый «автомат».


Фото: Carscoops

У китайских дилеров T900 должен появиться до конца года. Обещанная стоимость — от 160 000 до 200 000 юаней в зависимости от комплектации (от 23 400 до 29 300 долларов в пересчете).

 
 
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У китайских дилеров T900 должен появиться до конца года.
 
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