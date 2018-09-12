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Клонированный Range Rover Sport за 23 000 долларов выйдет на рынок как Zotye T900
В настоящее время многие китайские автопроизводители пытаются формировать собственный дизайнерский почерк, отходя от прямого копирования и подражания. Но компании Zotye это не касается.
В гамме этого производителя уже есть модели, до безобразия похожие на
Судя по шпионским снимкам, салон T900 с парой крупных дисплеев цифровых приборов и мультимедиа-системы мимикрирует под модели Mercedes и Porsche. По информации китайских СМИ, под капот будущая новинка Zotye получит двухлитровый турбомотор, развивающий 230 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. В пару ему прочат 8-ступенчатый «автомат».
У китайских дилеров T900 должен появиться до конца года. Обещанная стоимость — от 160 000 до 200 000 юаней в зависимости от комплектации (от 23 400 до 29 300 долларов в пересчете).
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У китайских дилеров T900 должен появиться до конца года.
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