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Винтажно, под ремонт: в Минске появились квартиры дешевле 35 тысяч долларов

13.09.2018 15:52 — Разное | Tut.by  
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К началу осени на вторичном рынке недвижимости были замечены однокомнатные квартиры дешевле 35 тысяч долларов. Таких цен не было с весны 2016 года — тогда, напомним, жилье заметно подешевело. REALTY.TUT.BY изучил риэлтерские базы и выбрал самые бюджетные варианты столичных квартир от 31,5 до 40 тысяч долларов в эквиваленте.

Пока самый дешевый вариант предлагают на Уручской, 11. Малосемейка площадью 21 квадратный метр продается за 31,5 тысячи долларов. Общая сумма считалась бы небольшой, если бы не цена «квадрата» — 1479 долларов в эквиваленте. И не вид этого жилища.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Малосемейка находится в кирпичном доме 1969 года постройки, в котом недавно был капремонт. Жилье взывает к ремонту и полному демонтажу того, что можно демонтировать.

На улице Передовой, 9 предлагают малосемейку в кирпичном доме 1974 года постройки. Площадь квартиры — 22 квадратных метра. Цена — 35 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 591 за «квадрат».


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

В Масюковщине на улице Чигладзе, 6 продают «однушку» в кирпичной хрущевке. Дом после капремонта. Площадь квартиры — 24 квадратных метра. Цена — 35,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 496 за квадратный метр.


Фото:realt.by

В микрорайоне Сосны на улице Красина, 20 предлагают квартиру в панельном доме 1978 года постройки. Площадь квартиры — 35 квадратных метров. Цена — 36,5 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

В Шабанах на улице Ротмистрова, 52 предлагают «однушку» в панельном доме 1989 года постройки. Площадь квартиры — 34 квадратных метра. Цена — 36,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 073 за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

На улице Хоружей, 42 предлагают «одуншку» в хрущевке за 37,5 тысяч долларов, по 1 202 за квадратный метр. Квартира площадью 31 квадратный метр, тоже требует ремонта.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

На улице Волоха, 2 продают «однушку» с винтажной обстановкой. На фото кухни время замерло в 70-х. Квартира расположена в кирпичном доме 1966 года постройки. Площадь — 28,5. Цена — 38,4 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 347 за квадратный метр.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

В Чижовке на улице Голодеда, 18/2 предлагают «однушку» в брежневке. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. В ней заканчивают ремонт, говорится в объявлении. Цена — 39 тысяч долларов, по 1 175 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Курасовщине на улице Ландера, 2 продают однокомнатную квартиру с ремонтом. Дом кирпичный, 1980 года постройки. Цена — 39,8 тысячи долларов.


Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by
 
 
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