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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4952 человека, в том числе вчера, 12 сентября, – 47 человек

13.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Гродно и Гродненский район: 

Лесные массивы: 

Озерский с/с – 3 случая, 
м-н Южный – 3 случая, 
ур.Пышки – 3 случая, 
Сопоцкинский с/с – 2 случая, 
Гожский с/с – 1 случай, 
Обуховский с/с – 1 случай, 
Квасовский с/с – 1 случай, 
Индурский с/с – 1 случай, 
лесопарк Румлево – 1 случай, 
набережная р. Неман – 1 случай. 

Дачный участок  Вертелишковский с/с – 1 случай. 

На территориях Щучинского района – 4 случая, Мостовского района – 1 случай, на территории Минской области – 1 случай. 

Местность не установлена – 1 случай. 

Лидский район: 

Лесные массивы: 
аг.Ваверка – 1 случай, 
д.Бурносы – 1 случай. 

Дачный участок аг.Дитва – 1 случай. 
На территории Ивьевского района – 1 случай. 

Волковысский район: 

Лесные массивы: 
лес «Замковый» – 1 случай, 
г.п.Россь – 1 случай. 

Частное подворье г.Волковыска – 1 случай. 
На территории Свислочского района – 2 случая (Беловежская Пуща). 

Ивьевский район: 

Лесной массив д.Русаки – 1 случай. 

Свислочский район: 

Лесной массив г.п.Порозово – 1 случай. 

На территории г.Свислочь (ул.Гагарина) – 1 случай. 

Новогрудский район: 

Частные подворья: 
д.Семково – 1 случай, 
д.Лещенка – 1 случай. 

Лесной массив д.Понемунь – 1 случай. 

Дятловский район: 

Лесной массив д.Огородники – 1 случай. 

Ошмянский район: 

Лесной массив д.Гравжишки – 1 случай. 

Сморгонский район: 

Лесные массивы: 

аг.Вишнево – 1 случай, 
д.Сазоны – 1 случай. 

Берестовицкий район: 

Лесной массив д.Эйминовцы – 1 случай. 

Кореличский район: 

Лесной массив д.Сервичь – 1 случай. 

Зельвенский район: 

Лесной массив д.Пасутичи – 1 случай. 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4952 человека, в том числе вчера, 12 сентября, – 47 человек
 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4952 человека, в том числе вчера, 12 сентября, – 47 человек
 
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