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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4952 человека, в том числе вчера, 12 сентября, – 47 человек
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Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Озерский с/с – 3 случая,
м-н Южный – 3 случая,
ур.Пышки – 3 случая,
Сопоцкинский с/с – 2 случая,
Гожский с/с – 1 случай,
Обуховский с/с – 1 случай,
Квасовский с/с – 1 случай,
Индурский с/с – 1 случай,
лесопарк Румлево – 1 случай,
набережная р. Неман – 1 случай.
Дачный участок Вертелишковский с/с – 1 случай.
На территориях Щучинского района – 4 случая, Мостовского района – 1 случай, на территории Минской области – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Лидский район:
Лесные массивы:
аг.Ваверка – 1 случай,
д.Бурносы – 1 случай.
Дачный участок аг.Дитва – 1 случай.
На территории Ивьевского района – 1 случай.
Волковысский район:
Лесные массивы:
лес «Замковый» – 1 случай,
г.п.Россь – 1 случай.
Частное подворье г.Волковыска – 1 случай.
На территории Свислочского района – 2 случая (Беловежская Пуща).
Ивьевский район:
Лесной массив д.Русаки – 1 случай.
Свислочский район:
Лесной массив г.п.Порозово – 1 случай.
На территории г.Свислочь (ул.Гагарина) – 1 случай.
Новогрудский район:
Частные подворья:
д.Семково – 1 случай,
д.Лещенка – 1 случай.
Лесной массив д.Понемунь – 1 случай.
Дятловский район:
Лесной массив д.Огородники – 1 случай.
Ошмянский район:
Лесной массив д.Гравжишки – 1 случай.
Сморгонский район:
Лесные массивы:
аг.Вишнево – 1 случай,
д.Сазоны – 1 случай.
Берестовицкий район:
Лесной массив д.Эйминовцы – 1 случай.
Кореличский район:
Лесной массив д.Сервичь – 1 случай.
Зельвенский район:
Лесной массив д.Пасутичи – 1 случай.
Теги
: Гродно
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4952 человека, в том числе вчера, 12 сентября, – 47 человек
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