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Как будут расти цены на коммуналку, общественный транспорт и связь до 2020 года
Как отмечается на сайте правительства, документ должен создать условия для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий.
ЖКХ: тарифы для населения будут расти
В сфере ЖКХ Антиинфляционная программа предусматривает поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения. Имеется в виду поэтапное ежегодное увеличение цен (тарифов) на энергоресурсы для населения и снижение цен (тарифов) на них для промышленности на сумму дополнительной выручки от реализации услуг населению.
Помимо этого, в ЖКХ предусмотрена оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100%-ного уровня возмещения затрат.
Перевозка пассажиров: подорожают билеты на поезда
В этой сфере тарифы на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом будут меняться только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью. На перевозку пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом тарифы будут устанавливаться еще и с ориентацией на изменение уровня доходов населения.
К 2020 году запланировано, что за счет повышения тарифов и принятия ряда мер, население будет возмещать не менее 80% затрат за пользование городским автомобильным транспортом.
В том числе в областях – не менее 90%, в Минске – не менее 70% затрат. За пользование пригородным автомобильным транспортом белорусы будут возмещать не менее 65% затрат.
Намечено достижение к 2020 году 60%-ного уровня возмещения тарифами затрат на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. По мнению разработчиков Программы, это «снизит риск образования инфляционного навеса».
Связь: за почтовые услуги будем платить полностью
В сфере услуг связи запланировано изменение тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в сеть Интернет на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг.
Программа предусматривает достижение 100%-ного уровня возмещения тарифами затрат на регулируемые услуги электро- и почтовой связи, в том числе за счет оптимизации затрат.
Последнее должно исключить повышение тарифов высокими темпами.
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Совет Министров и Нацбанк утвердили новую Антиинфляционную программу.
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