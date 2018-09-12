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Как будут расти цены на коммуналку, общественный транспорт и связь до 2020 года

13.09.2018 15:24 — Разное | Myfin  
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Как будут расти цены на коммуналку, общественный транспорт и связь до 2020 года
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как отмечается на сайте правительства, документ должен создать условия для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий.

ЖКХ: тарифы для населения будут расти

В сфере ЖКХ Антиинфляционная программа предусматривает поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения. Имеется в виду поэтапное ежегодное увеличение цен (тарифов) на энергоресурсы для населения и снижение цен (тарифов) на них для промышленности на сумму дополнительной выручки от реализации услуг населению.

Помимо этого, в ЖКХ предусмотрена оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100%-ного уровня возмещения затрат.

Перевозка пассажиров: подорожают билеты на поезда

В этой сфере тарифы на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом будут меняться только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью. На перевозку пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом тарифы будут устанавливаться еще и с ориентацией на изменение уровня доходов населения.

К 2020 году запланировано, что за счет повышения тарифов и принятия ряда мер, население будет возмещать не менее 80% затрат за пользование городским автомобильным транспортом.

В том числе в областях – не менее 90%, в Минске – не менее 70% затрат. За пользование пригородным автомобильным транспортом белорусы будут возмещать не менее 65% затрат.

Намечено достижение к 2020 году 60%-ного уровня возмещения тарифами затрат на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. По мнению разработчиков Программы, это «снизит риск образования инфляционного навеса».

Связь: за почтовые услуги будем платить полностью

В сфере услуг связи запланировано изменение тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в сеть Интернет на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг.

Программа предусматривает достижение 100%-ного уровня возмещения тарифами затрат на регулируемые услуги электро- и почтовой связи, в том числе за счет оптимизации затрат.

Последнее должно исключить повышение тарифов высокими темпами.

 
Теги: Минск
 
 
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