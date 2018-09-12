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Число пользователей библиотек растет - Белстат

13.09.2018 15:50 — Разное | Интерфакс  
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Ко Дню библиотек, который празднуется ежегодно 15 сентября в честь дня открытия Национальной библиотеки, Белстат подготовил статистический обзор.

Если в 2010 году в среднем библиотеку посещало 990 белорусов в год, то в прошлом - уже 1176. Городских и сельских жителей - примерно поровну.

Национальную библиотеку в 2017 году посетило более 77 тысяч человек. В среднем однин посетитель "Националки" прочитал в главной библиотеке Беларуси 127 книг.

Всего же в стране работает 2576 публичных библиотек, в фондах которых хранится 56 миллионов экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации.

"Библиотеки занимаются не только сбором и хранением рукописей и печатных изданий, но и являются образовательными, научными, культурными, информационными центрами. Они оказывают содействие в возрождении национальной культуры, сохранении исторического и культурного наследия, распространении знаний", - подчеркнули в Белстате.

 

 
 
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Ко Дню библиотек, который празднуется ежегодно 15 сентября в честь дня открытия Национальной библиотеки, Белстат подготовил статистический обзор. Если в 2010 году в...
 
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