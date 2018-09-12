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Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2023 годы

13.09.2018 15:16 — Разное | Интерфакс  
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По итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкенте подписан пакет из 19 документов, лидеры двух стран приняли совместное заявление.

В присутствии глав государств подписан договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Документ подписали вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

На межправительственном и межведомственном уровнях были приняты соглашения о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций, образования, здравоохранения, культуры.

Комментируя подписание договора о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы, посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич отметил, что "это комплексный договор о сотрудничестве между нашими государствами, в основу которого положены экономические отношения".

По его словам, в документе речь идет о развитии взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, оборонном комплексе, науке и технологиях.

Президент А.Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане 12-14 сентября.

 
 
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По итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкенте подписан пакет из 19 документов, лидеры...
 
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