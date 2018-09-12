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ЕС готов к переговорам с Беларусью об упрощении визового режима
13.09.2018 16:26 — Разное | Аргументы и факты
Европейский союз готов к переговорам с Беларусью по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.
Об этом глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин заявила сегодня журналистам, передает
«Еще не известна дата (переговоры должны пройти в сентябре в Брюсселе. - Прим. БЕЛТА). Насколько я знаю, мы ждем сейчас ответа от Министерства иностранных дел. Но мы со своей стороны готовы к этим переговорам», - заявила Андреа Викторин.
Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча прошла в июне 2017 года в Минске. Когда соглашения будут заключены, они позволят упростить и удешевить процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории ЕС.
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мПереговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча прошла в июне 2017 года в Минске.
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