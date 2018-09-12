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Хищник, отец-деспот и хит «Лiстапада». Что смотреть в кино с 13 сентября: советует критик
В кинотеатрах Минска стартовали очередные премьеры. На этой неделе зрителей ждет новый фильм из фантастической серии «Хищник», новая работа от создателей картин «Мама» и «Чемпионы» с Иваном Охлобыстиным и хит прошлогоднего кинофестиваля «Лiстапад». Поможет с выбором – белорусский кинообозреватель Антон Коляго.
Хищник
Бывший морской пехотинец обнаруживает агрессивных инопланетян. Но мужчине никто не верит, секретная служба отрицает существование пришельцев. Ключевой фигурой в спасении планеты станет сын морпеха, который не только случайно вызовет отряд хищников на Землю при помощи устройства с корабля пришельцев, которое прихватил с собой отец, но и начнет учить их язык.
Антон Коляго:
Временные трудности
История о мальчике с врожденной болезнью и его деспотичном отце, который считает, что поставит сына на ноги, постоянно повторяя ему, что недуг – это временные трудности. Прошли годы, с болезнью удалось справиться, но общение отца и сына прекратилось. Молодой человек стал успешным бизнес-консультантом, которому спустя много лет предоставится возможность снова встретиться со своим суровым родителем.
«Самый скандальный фильм сочинского фестиваля «Кинотавр», который вроде бы задумывался как духоподъёмная и мотивирующая на полную жизнь драма, а получился настоящим отрицанием существования инвалидности. Оправдывает картину лишь взятая за основу реальная история (хотя её герой, бизнес-консультант Аркадий Цукер, забраковал сценарий) и сильные актёрские работы — для Ивана Охлобыстина это магнум опус среди всех его деспотичных образов».
Багровая мята
Семья попадает в перестрелку на улице. В результате случившегося погибают муж и маленькая дочь героини. Не получив ни от кого помощи и разочаровавшись в правосудии, женщина решила все взять в свои руки. Пять лет героиня готовится к тому, чтобы отомстить тем, кто виновен в ее личной трагедии.
«Ещё одна попытка сделать женскую версию «Джона Уика», на этот раз от режиссёра «Заложницы» Пьера Мореля, который впервые взялся снимать не во Франции. Запредельно брутальная
Завтра
Антон Коляго:
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В кинотеатрах Минска стартовали очередные премьеры. На этой неделе зрителей ждет новый фильм из фантастической серии «Хищник», новая работа от создателей картин...
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