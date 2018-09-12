Хищник, отец-деспот и хит «Лiстапада». Что смотреть в кино с 13 сентября: советует критик

В кинотеатрах Минска стартовали очередные премьеры. На этой неделе зрителей ждет новый фильм из фантастической серии «Хищник», новая работа от создателей картин «Мама» и «Чемпионы» с Иваном Охлобыстиным и хит прошлогоднего кинофестиваля «Лiстапад». Поможет с выбором – белорусский кинообозреватель Антон Коляго.

Хищник



Фото: imdb.com

Бывший морской пехотинец обнаруживает агрессивных инопланетян. Но мужчине никто не верит, секретная служба отрицает существование пришельцев. Ключевой фигурой в спасении планеты станет сын морпеха, который не только случайно вызовет отряд хищников на Землю при помощи устройства с корабля пришельцев, которое прихватил с собой отец, но и начнет учить их язык.

Антон Коляго:

Остроумный то ли ремейк, то ли сиквел культового фильма из 80-х со Шварценеггером. Новый «Хищник» аккуратно обращается с наследием оригинала, но привносит и много своего: пришелец с дредами стал умнее и опаснее, в фильме полно крови, издевательского юмора и персонажей с кучей психологических комплексов, за которых можно искренне переживать. Кстати, режиссёр Шейн Блэк – мастер бадди-муви – это тот самый паренёк из оригинального «Хищника», которого убили первым.

Временные трудности



Фото: instagram.com/centralpartnership

История о мальчике с врожденной болезнью и его деспотичном отце, который считает, что поставит сына на ноги, постоянно повторяя ему, что недуг – это временные трудности. Прошли годы, с болезнью удалось справиться, но общение отца и сына прекратилось. Молодой человек стал успешным бизнес-консультантом, которому спустя много лет предоставится возможность снова встретиться со своим суровым родителем.

«Самый скандальный фильм сочинского фестиваля «Кинотавр», который вроде бы задумывался как духоподъёмная и мотивирующая на полную жизнь драма, а получился настоящим отрицанием существования инвалидности. Оправдывает картину лишь взятая за основу реальная история (хотя её герой, бизнес-консультант Аркадий Цукер, забраковал сценарий) и сильные актёрские работы — для Ивана Охлобыстина это магнум опус среди всех его деспотичных образов».

Мудрые и ироничные цитаты Ивана Охлобыстина о самом главном

Багровая мята



Фото: imdb.com

Семья попадает в перестрелку на улице. В результате случившегося погибают муж и маленькая дочь героини. Не получив ни от кого помощи и разочаровавшись в правосудии, женщина решила все взять в свои руки. Пять лет героиня готовится к тому, чтобы отомстить тем, кто виновен в ее личной трагедии.

«Ещё одна попытка сделать женскую версию «Джона Уика», на этот раз от режиссёра «Заложницы» Пьера Мореля, который впервые взялся снимать не во Франции. Запредельно брутальная Дженнифер Гарнер мстит каким-то карикатурным наркокартелям за убитую семью — кажется, это самый ленивый фильм Мореля, где даже над постановкой драк особенно никто не старался».

Завтра



Фото: instagram.com/miff_listapad

Лучший игровой фильм Национального конкурса кинофестиваля «Лістапад-2017 и обладатель четырех наград Международного кинофестиваля в Марселе. Бывший преподаватель английского языка живет в небольшом городе с женой. Сын пары учится в столице. Кроме этого у мужчины есть лотерейный билет, который дает ему шанс помечтать. Режиссер, сценарист и продюсер фильма Юлия Шатун отмечала , что «были разные отзывы: и плохие, и хорошие. Говорят хорошее, что в душе отозвался этот фильм. Это было очень приятно слышать. Плохое говорили: кому-то было сложно воспринимать (ритм фильма медленный, в нем мало диалогов). Для кого-то это было недостатком фильма».

Антон Коляго:

Громкий, вопреки всей меланхолии в кадре, хит прошлогоднего «Лiстапада», лучший белорусский фильм 2017-го, который по стопам «Хрусталя» собирается покорять прокат. Фильм дебютантки Юлии Шатун следует многим традициям поджанра «мамблкор» (если хотите, «Завтра» — это наш «Рождество, опять»): лента снята за 4 дня на один фотоаппарат, в главных ролях — родители режиссёра, которые даже не подозревали, что снимаются в кино.