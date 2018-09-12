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Тело сотрудника милиции с огнестрельным ранением обнаружено в Бресте
Новости Беларуси. В Бресте выясняются обстоятельства смерти сотрудника милиции.
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По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, смерть мужчины не носит криминального характера.
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Новости Беларуси. В Бресте выясняются обстоятельства смерти сотрудника милиции. По информации БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской...
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