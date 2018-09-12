"64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - говорится в информационном сообщении организаторов.





ТАСС . Уточняется, что решение было принято после того, как израильскую корпорацию общественного вещания Kan попросили представить как минимум два города-кандидата на проведение конкурса, передает





Напомним, также рассматривались Иерусалим и Эйлат. Организаторы отметили, что "Тель-Авив представил очень креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям".





Израиль получил право на проведение конкурса после победы на "Евровидении-2018" певицы Нетты Барзилай.





После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести песенный конкурс в Иерусалиме. Однако из-за возражений ряда участников конкурса было принято предварительное решение о его проведении в другом городе.



