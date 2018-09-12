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Решено: "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе организатора конкурса.
"64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - говорится в информационном сообщении организаторов.
Уточняется, что решение было принято после того, как израильскую корпорацию общественного вещания Kan попросили представить как минимум два города-кандидата на проведение конкурса, передает
Напомним, также рассматривались Иерусалим и Эйлат. Организаторы отметили, что "Тель-Авив представил очень креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям".
Израиль получил право на проведение конкурса после победы на "Евровидении-2018" певицы Нетты Барзилай.
После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести песенный конкурс в Иерусалиме. Однако из-за возражений ряда участников конкурса было принято предварительное решение о его проведении в другом городе.
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Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе организатора конкурса.
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