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В России из отдела полиции украли клад с золотыми монетами

13.09.2018 16:01 — Разное | Партизан  
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Вместо золота похитители оставили три гаечных ключа и степлер.

Следственный комитет в Курске возбудил дело по статье 164 УК РФ после хищения старинных монет, которые перевозили из отдела полиции в Гохран России в Москве, пишет meduza.io

Клад нашел житель Курска, который ремонтировал частный дом. Под деревянными полами он обнаружил 260 золотых монет Российской империи, отчеканенных на рубеже XIX и XX веков.

Полицейские изъяли клад и поместили в комнату хранения вещдоков в отделе полиции № 1 в Курске. Позднее монеты по решению суда решили перевезти в Гохран.


Пропажу заметили, когда запечатанную коробку вскрыли в Москве. Вместо монет внутри лежали три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер.

 
 
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Вместо золота похитители оставили три гаечных ключа и степлер.
 
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