Курсы доллара и евро обвалились. Но белорусский рубль продолжил дешеветь

select.by Значение корзины валют поднялось до максимума с 20 апреля 2018 г. (почти 5 месяцев). С начала сентября валютная корзина стала тяжелее уже на 2,80%, пишет





Скорость девальвации белорусского рубля к трёхвалютной корзине в первой половине сентября существенно выросла. Так, если по итогам августа её рост был всего +0,39%, то с начала сентября он ускорился в 7(!) раз.





Курс доллара обвалился на 0,0153 рубля до 2,1528 BYN/USD и прервал серию из 12 повышений подряд, за время которой доллар подорожал больше чем на 11 копеек.





Курс евро упал на 0,0119 рубля до 2,5009 BYN/EUR. Европейская валюта дешевеет уже второй раз подряд, а до этого её курс находился на максимуме за 5 месяцев.





Курс российского рубля рванул вверх на 0,0242 рубля до 3,1371 BYN/100 RUB и оказался на максимальном уровне за последние 36 дней.





Российский рубль укрепляется уже третий день подряд. Суммарно за это время он подорожал на 0,0443 рубля.





Россия





Российский рубль сегодня продолжил отыгрывать потери последних дней. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на завтра:





курс доллара обвалился почти на рубль до 68,6370 USD/RUB;

курс евро упал на 88 копеек до 79,7699 EUR/RUB.





Напомним, что в начале текущей недели рубль отметился на худших с февраля 2016 года значениях: 70,60 за доллар и 81,85 за евро.