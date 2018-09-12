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О Шеймане в Зимбабве: Заявленные мегапроекты - чиновничьи фантазии
Старший аналитик Центра Острогорского Игорь Губаревич прокомментировал Naviny.by второй за год визит управляющего делами президента Виктора Шеймана в Зимбабве.
– После прошлогоднего пика белорусского экспорта (19 млн долларов) в этом году взаимная торговля вернулась на нормальный уровень, — подчеркнул Игорь Губаревич.
За полугодие Беларусь поставила в Зимбабве товаров на 1,66 млн долларов. Весь экспорт состоит в основном из калийных удобрений. Зимбабве поставила в Беларусь товаров на 1,8 млн долларов и не смогла войти даже в сотню крупнейших торговых партнеров.
– Статистика взаимной торговли демонстрирует, что заявленные планы и мегапроекты отчасти являются чиновничьими фантазиями и прожектерством. Зимбабве — глубоко коррумпированная страна с чрезвычайно высоким уровнем задолженности, — цитирует Губаревича
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Старший аналитик Центра Острогорского Игорь Губаревич прокомментировал Naviny.by второй за год визит управляющего делами президента Виктора Шеймана в Зимбабве.
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