О Шеймане в Зимбабве: Заявленные мегапроекты - чиновничьи фантазии

– После прошлогоднего пика белорусского экспорта (19 млн долларов) в этом году взаимная торговля вернулась на нормальный уровень, — подчеркнул Игорь Губаревич.





За полугодие Беларусь поставила в Зимбабве товаров на 1,66 млн долларов. Весь экспорт состоит в основном из калийных удобрений. Зимбабве поставила в Беларусь товаров на 1,8 млн долларов и не смогла войти даже в сотню крупнейших торговых партнеров.





gazetaby.com . – Статистика взаимной торговли демонстрирует, что заявленные планы и мегапроекты отчасти являются чиновничьими фантазиями и прожектерством. Зимбабве — глубоко коррумпированная страна с чрезвычайно высоким уровнем задолженности, — цитирует Губаревича















