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Мистификация и ложь - Лондон прокомментировал интервью отравителей Скрипалей
Великобритания уверена, что мужчины, давшие интервью телеканалу RT в четверг - офицеры военной разведки РФ, которых британская полиция назвала подозреваемыми в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщил в четверг МИД Британии.
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении нервно-паралитическим веществом “Новичок” Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери, сказали в интервью RT, что не работают в ГРУ, а в Англию приехали как туристы.
Как сообщает
“Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня - точь-в-точь как всегда - они ответили мистификацией и ложью”, - добавила она.
Напомним,
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Великобритания уверена, что мужчины, давшие интервью телеканалу RT в четверг - офицеры военной разведки РФ, которых британская полиция назвала подозреваемыми в...
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