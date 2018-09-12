Мистификация и ложь - Лондон прокомментировал интервью отравителей Скрипалей

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении нервно-паралитическим веществом “Новичок” Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери, сказали в интервью RT, что не работают в ГРУ, а в Англию приехали как туристы.





reuters.com , отвечая на вопрос об интервью, представитель британского правительства сказала: “Правительство уверено, что эти мужчины - офицеры российской службы военной разведки ГРУ, которые применили разрушительно токсичное, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны”. Как сообщает, отвечая на вопрос об интервью, представитель британского правительства сказала: “Правительство уверено, что эти мужчины - офицеры российской службы военной разведки ГРУ, которые применили разрушительно токсичное, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны”.





“Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня - точь-в-точь как всегда - они ответили мистификацией и ложью”, - добавила она.