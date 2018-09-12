Выяснилось, что новые iPhone почти не отличаются по мощности от предыдущих

Вчера Apple представила три новых iPhone, которые работают на улучшенном процессоре Apple A12 Bionic. В Сети уже появились первые результаты аппаратов в популярном тесте производительности Geekbench, и они практически не отличаются от прошлогоднего iPhone X.



На фото iPhone Xr

Как и предполагалось, iPhone Xr дополняется 3 ГБ оперативной памяти и в бенчмарке обозначается как iPhone 11,8. В одноядерном режиме тестирования аппарат набрал 4754 балла, в многоядерном — 9367 баллов.

Увеличенный iPhone Xs Max (или iPhone 11,6), судя по информации из Geekbench, оснащается уже 4 ГБ оперативки. Его результаты немного лучше — соответственно 4813 и 10 266 баллов в одноядерном и многоядерном режимах.

Для сравнения: результаты прошлогоднего iPhone X составляют 4055 и 10 375 очков. Заметный прогресс виден только при одноядерном тестировании.

Напомним: iPhone Xs и iPhone Xs Max оснащаются OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма соответственно, iPhone Xr — 6,1-дюмовым экраном с IPS-матрицей. Вся тройка разблокируется с помощью системы распознавания лиц Face ID.

Продажи первых двух гаджетов начнутся 21 сентября, третьего — 26 октября. За iPhone Xs просят от 999 долларов, за iPhone Xs Max — от 1099 долларов. Стоимость «бюджетного» iPhone Xr начинается от 749 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоит прошлогодний iPhone X: