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Выяснилось, что новые iPhone почти не отличаются по мощности от предыдущих
Вчера Apple
Как и предполагалось, iPhone Xr дополняется 3 ГБ оперативной памяти и в бенчмарке обозначается как iPhone 11,8. В одноядерном режиме тестирования аппарат набрал 4754 балла, в многоядерном — 9367 баллов.
Увеличенный iPhone Xs Max (или iPhone 11,6), судя по информации из Geekbench, оснащается уже 4 ГБ оперативки. Его результаты немного лучше — соответственно 4813 и 10 266 баллов в одноядерном и многоядерном режимах.
Для сравнения: результаты прошлогоднего iPhone X составляют 4055 и 10 375 очков. Заметный прогресс виден только при одноядерном тестировании.
Напомним: iPhone Xs и iPhone Xs Max оснащаются OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма соответственно, iPhone Xr — 6,1-дюмовым экраном с IPS-матрицей. Вся тройка разблокируется с помощью системы распознавания лиц Face ID.
Продажи первых двух гаджетов начнутся 21 сентября, третьего — 26 октября. За iPhone Xs просят от 999 долларов, за iPhone Xs Max — от 1099 долларов. Стоимость «бюджетного» iPhone Xr начинается от 749 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоит прошлогодний iPhone X:
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Старт продаж iPhone X и iPhone Xs запланирован на 21 сентября.
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