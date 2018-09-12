ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выяснилось, что новые iPhone почти не отличаются по мощности от предыдущих

13.09.2018 15:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера Apple представила три новых iPhone, которые работают на улучшенном процессоре Apple A12 Bionic. В Сети уже появились первые результаты аппаратов в популярном тесте производительности Geekbench, и они практически не отличаются от прошлогоднего iPhone X.


На фото iPhone Xr

Как и предполагалось, iPhone Xr дополняется 3 ГБ оперативной памяти и в бенчмарке обозначается как iPhone 11,8. В одноядерном режиме тестирования аппарат набрал 4754 балла, в многоядерном — 9367 баллов.

Увеличенный iPhone Xs Max (или iPhone 11,6), судя по информации из Geekbench, оснащается уже 4 ГБ оперативки. Его результаты немного лучше — соответственно 4813 и 10 266 баллов в одноядерном и многоядерном режимах.

Для сравнения: результаты прошлогоднего iPhone X составляют 4055 и 10 375 очков. Заметный прогресс виден только при одноядерном тестировании.

Напомним: iPhone Xs и iPhone Xs Max оснащаются OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма соответственно, iPhone Xr — 6,1-дюмовым экраном с IPS-матрицей. Вся тройка разблокируется с помощью системы распознавания лиц Face ID.

Продажи первых двух гаджетов начнутся 21 сентября, третьего — 26 октября. За iPhone Xs просят от 999 долларов, за iPhone Xs Max — от 1099 долларов. Стоимость «бюджетного» iPhone Xr начинается от 749 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоит прошлогодний iPhone X:

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старт продаж iPhone X и iPhone Xs запланирован на 21 сентября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Винтажно, под ремонт: в Минске появились квартиры дешевле 35 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика