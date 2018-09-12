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Жителям Могилевской области 22 сентября предлагают присоединиться к международной акции «День без автомобиля»

13.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Жителям Могилевской области 22 сентября предлагают присоединиться к международной акции «День без автомобиля»Жителям Могилевщины предлагают присоединиться к международной акции «День без автомобиля». В субботу, 22 сентября, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает население региона оставить автомобили на стоянках и пересесть на общественный транспорт или велосипед.

Сегодня представить себе современный мир без автомобилей невозможно. Безусловно, все мы любим комфорт, а машина дарит нам его ежедневно. Кроме того она давно стала признаком определенного статуса ее владельца. Но в суете ежедневных забот мы не задумываемся о том, какой вред приносит это чудо техники окружающей среде и каждому из нас. А этот вред крайне велик – загрязнение воздуха, который мы вдыхаем ежесекундно, выхлопные газы и бесконечные аварии, в которых погибают тысячи людей ежедневно.

Увеличение количества автотранспорта ставит автомобиль на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. В выхлопных газах автомобилей содержится большое количество вредных веществ отрицательно влияющих на здоровье человека. Основными из них являются окись углерода, окислы азота и серы, различные углеводороды, альдегиды, сажа и др. По мнению ученых, выхлопные газы вносят заметную долю в развитие парникового эффекта, который рано или поздно станет причиной глобального изменения климата Земли.

Выбросы транспорта в большинстве своем скапливаются на уровне органов дыхания человека, отравляя воздух, а при оседании — попадают в почву и растения, они сопровождают нас практически повсюду – залетают на кухню через форточку, преследуют в салоне автомобиля, на пешеходном переходе. А самое ужасное состоит в том, что наибольшему отравлению подвергаются именно дети – как раз на уровне их вдоха концентрируется наибольшее количество вредных веществ.

Опыт работы ряда стран показал, что решение проблемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без привлечения населения весьма затруднительно. Поэтому ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого – «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Впервые акция прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии участвовали всего около двух десятков городов, к 2001 году к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.

В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года. Мероприятие, носит добровольный характер. Его основная задача — обратить внимание общественности на загрязнение воздуха, а также показать роль каждого человека в решении данной проблемы на пути к здоровому образу жизни.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Жителям Могилевщины предлагают присоединиться к международной акции «День без автомобиля». В субботу, 22 сентября, областной комитет природных ресурсов и охраны...
 
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