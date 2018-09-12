14 сентября объявлено Днем безопасности на ж/д переездах в Могилевской области

14 сентября объявлено Днем безопасности на железнодорожных переездах в Могилевской области. Как сообщила инспектор ОАиП ГАИ УВД облисполкома Юлия Холомеева, Госавтоинспекторы будут проводить информационно-разъяснительную работу с населением и водителями по соблюдению Правил дорожного движения при пересечении железнодорожного полотна.

— Планируется увеличение плотности нарядов для несения службы в районе переездов с целью выявления и пресечения нарушений ПДД на данных участках, — рассказала Юлия Холомеева. — В ходе контроля сотрудники ГАИ также будут использовать скрытый контроль за дорожным движением на автомобилях гражданского исполнения.

Согласно ст. 18.15 КоАП, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда, влечет наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин.