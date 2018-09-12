Превышение установленной скорости движения – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Для предупреждения аварий на дороге ГАИ районного отдела внутренних дел по 23 сентября проводит специальное мероприятие «Скорость».

Госавтоинспекторы усилили контроль на улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов, в районах школ и дошкольных учреждений, в местах, где наиболее часто совершаются ДТП.

По материалам отдела ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома подготовил Николай СЕМЕНЕЦ.

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