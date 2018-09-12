ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий

13.09.2018 16:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий

В рамках официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.

Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов.

Документом предусматривается, что стороны будут развивать и укреплять долгосрочное научно-техническое сотрудничество по следующим приоритетным направлениям: энергетика; медицина и фармация; нано-и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; робототехника; агропромышленные технологии и др. Беларусь и Узбекистан планируют также выполнять совместные научно-технических проекты и программы, проводить совместные мероприятия в научной и научно- технической сферах.

Для координации двустороннего взаимодействия планируется создать совместную комиссию по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщила пресс-служба ГКНТ.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Феноменальная логика белорусских чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика