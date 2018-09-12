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Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий
13.09.2018 16:26 — Разное | Ежедневник
В рамках официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.
Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов.
Документом предусматривается, что стороны будут развивать и укреплять долгосрочное научно-техническое сотрудничество по следующим приоритетным направлениям: энергетика; медицина и фармация; нано-и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; робототехника; агропромышленные технологии и др. Беларусь и Узбекистан планируют также выполнять совместные научно-технических проекты и программы, проводить совместные мероприятия в научной и научно- технической сферах.
Для координации двустороннего взаимодействия планируется создать совместную комиссию по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщила пресс-служба ГКНТ.
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В рамках официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.
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