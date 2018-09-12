Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий





В рамках официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.

Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов.

Документом предусматривается, что стороны будут развивать и укреплять долгосрочное научно-техническое сотрудничество по следующим приоритетным направлениям: энергетика; медицина и фармация; нано-и биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; робототехника; агропромышленные технологии и др. Беларусь и Узбекистан планируют также выполнять совместные научно-технических проекты и программы, проводить совместные мероприятия в научной и научно- технической сферах.

Для координации двустороннего взаимодействия планируется создать совместную комиссию по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщила пресс-служба ГКНТ.