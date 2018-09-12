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Кофеин помогает при хронической болезни почек

13.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Кофеин помогает при хронической болезни почек
Кофеин способствует снижению риска смерти людей с хроническим заболеванием почек.

К такому выводу пришли португальские ученые, результаты их исследований появились в журнале Nephrology Dialysis Transplantation. Ученые из Португалии утверждают, что кофе за счет своего состава способствует улучшению работы кровеносных сосудов. В эксперименте приняли участие 4863 добровольца.

Его результаты показали, что кофе за счет своего состава способствует улучшению работы кровеносных сосудов и снижает риск летального исхода у людей с хронической болезнью почек. Пациенты, которые употребляли большее количество кофеина, уменьшили риск смерти в среднем за пять лет на 25% в сравнении с теми, кто принимал меньше этого вещества. Исследователь Мигель Биготе Виейра уточняет, что снижение смертности зафиксировали даже после изучения возраста, пола, расы, заболеваний, вредных и пищевых привычек испытуемых.

И пришли к выводу, что кофеин действительно способствует снижению смертности. Однако специалисты отметили, что проведение теста, который на 100% подтвердит преимущество кофеина в конкретном случае, все равно необходимо.

 

БелТА.

 
 
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Кофеин способствует снижению риска смерти людей с хроническим заболеванием почек.
 
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