Кофеин помогает при хронической болезни почек



Кофеин способствует снижению риска смерти людей с хроническим заболеванием почек.

К такому выводу пришли португальские ученые, результаты их исследований появились в журнале Nephrology Dialysis Transplantation. Ученые из Португалии утверждают, что кофе за счет своего состава способствует улучшению работы кровеносных сосудов. В эксперименте приняли участие 4863 добровольца.

Его результаты показали, что кофе за счет своего состава способствует улучшению работы кровеносных сосудов и снижает риск летального исхода у людей с хронической болезнью почек. Пациенты, которые употребляли большее количество кофеина, уменьшили риск смерти в среднем за пять лет на 25% в сравнении с теми, кто принимал меньше этого вещества. Исследователь Мигель Биготе Виейра уточняет, что снижение смертности зафиксировали даже после изучения возраста, пола, расы, заболеваний, вредных и пищевых привычек испытуемых.

И пришли к выводу, что кофеин действительно способствует снижению смертности. Однако специалисты отметили, что проведение теста, который на 100% подтвердит преимущество кофеина в конкретном случае, все равно необходимо.