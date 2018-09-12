С 1 августа 2018 года строительство фонтана возле кинотеатра «Беларусь» на улице Советской областного центра сдвинулось с мёртвой точки. Подрядной организацией выступает ООО «Продом».



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Бреста " alt="Старый фонтан возле кинотеатра уже демонтируют, а новый построят к 1000-летию Бреста ">



каким будет новый фонтан можно узнать по ссылке

Строители до конца года планируют выполнить прокладку коммуникаций, демонтаж старого фонтана и бетонирование чаши нового. Рабочие «Брестского ДЭП» сейчас заняты уборкой старой (силосной) плитки и укладкой новой. Приятно, что старый каштан и акацию, которые помнят не одно поколение горожан, решено сохранить.



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По проекту чаша фонтана будет круглой формы и диаметром 25 метров. Рядом разместится павильон с круглой крышей, карта Бреста с отметками знаковых мест и макетами исторических строений, когда-то располагавшихся на территории старого города. Интересных задумок у молодых архитекторов, разрабатывавших проект, было много, а какие из них будут воплощены в жизнь, мы увидим 1 июля 2019 года, когда запланировано окончание строительства. В администрации Ленинского района Бреста подтверждают, что новый фонтан будет сдан в эксплуатацию к знаковой дате - 1000-летию города.



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На моих старых фото, сделанных в конце прошлого века, молодёжь отдыхает возле фонтана.