Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек.

Ночью 12 сентября поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом доме в г. Марьина Горка Пуховичского района. После тушения пожара были обнаружены тела двух человек, 63-летней хозяйки и ее 61-летнего сожителя.

Следственно — оперативной группой с участием эксперта проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, соседи, изъяты объекты для проведения исследований. В ходе осмотра тел видимых телесных повреждений не обнаружено.

По данным следствия погибшие злоупотребляли спиртными напитками, вели антиобщественный образ жизни, неоднократно привлекались к административной ответственности.

В ходе проведения первоначальных мероприятий версию неосторожного обращения с огнем при курении следствие считает одной из основных.

Для установления причин возгорания назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. По результатам проведения экспертами управления ГКСЭ по Минской области судебно-медицинских исследований будет известна точная причина смерти погибших.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.