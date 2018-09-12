9-10 сентября в рамках 2-го тура женского чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве на стадионе в Смолевичах встретились клуб «Виктория» и команда «Ритм» из Гродно.

Счет в принципиальном состязании открыли спортсменки гродненской команды. На 20-й и 22-й минутах они забили первые два гола. После этого «викторианки» взяли ситуацию под свой контроль. И уже на 27-й минуте Юлия Михейчик забросила мяч в ворота соперниц. Второй гол не заставил долго себя ждать: буквально через две минуты Юлия сравняла счет. Это взбодрило наших спортсменок и они продолжили доминировать на поле, создавая одну опасную атаку за другой.

На 50-й минуте Елена Сажина вывела вперед нашу команду, точку в матче поставила Диана Батюкова. Первая игра завершилась с победным для «Виктории» счетом 4:2.

10 сентября состоялась вторая игра. Видимо за день гродненские гостьи освоились на нашем поле, потому что счет на 17-й минуте открыли спортсменки «Ритма». Но буквально через две минуты наша Елена Сажина сравняла счет во время штрафного удара.

Игра была напряженной и импульсивной. Гродненским хоккеисткам удалось захватить лидерство, повев в счете 4:1. И лишь на 46-й минуте «викторианка» Елена Сажина порадовала ответным голом. В последние минуты Диана Батюкова забила еще один мяч в ворота гродненкских хоккеисток.

Со счетом 4:3 в пользу «Ритма» завершилась вторая игра 2-го тура женского чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве.

Впереди нашу команду ждут игры 3 тура, которые она проведет в Минске 15 и 16 сентября с командой СДЮШОР ХК «Минск».

Лидия СУДНИКОВИЧ.