Отношения Беларуси и Узбекистана за последние два года превзошли все ожидания. Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Он напомнил, что с момента их последней встречи, которая состоялась в Самарканде, прошло два года. Тогда стороны и договорились о том, что Президент Беларуси совершит официальный визит в Узбекистан.

«Беларусь для нас — близкий друг и надежный партнер. В последние полтора-два года наши отношения во всех сферах, я думаю, превзошли все ожидания. Это показывает, что можно сделать при желании и воли руководства страны», — сказал Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017 года значительно увеличился. Рост продолжается и в нынешнем году. «Это говорит о том, что мы, два государства и два народа, соскучились друг по другу», — добавил он.

БЕЛТА.