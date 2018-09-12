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МТС запустил интернет-услугу «Безлимит на сутки»
«Безлимит на сутки» предоставляет интернет-трафик на неограниченной скорости и в любых объемах в течение суток.
Каждые сутки услуга автоматически продлевается. Стоимость услуги 2,90 рубля в сутки.
Подключить безлимитный интернет на сутки можно с помощью USSD-запроса *746#, а отключить — *746*0#.
«Безлимит на сутки» доступен абонентам сотовой связи практически всех тарифных планов.
Исключение составляют «Безлимитище» и «Абсолют».
Так же его нельзя подключить на тарифах – «Детский», «Гостевой 7», «Гостевой 30» и «Телематика».
Подробнее об услуге «Безлимит на сутки» можно узнать по ссылке, а также в салонах связи МТС.
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы».
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МТС предложил абонентам интернет-услугу «Безлимит на сутки». Она позволяет подключать безлимитный интернет тогда, когда это необходимо. Кроме того,...
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