В каких условиях живут первокурсники?

1 сентября сотрудники Горецкого РОВД провели профилактический рейд по студенческим общежитиям ГУО «БГСХА», чтобы проверить условия, в которых проживают первокурсники. Корреспондент «Горецкого вестника» вместе с правоохранителями посетила 4 общежития и посмотрела, как помогают ребятам освоиться в нашем городе и предупреждают их о последствиях противоправного поведения.





В центре внимания группы в составе начальника ИДН Светланы Ивановой и участкового инспектора ИДН Сергея Глебова — общежития №№ 2, 5, 9 и 12. Первым переступаем порог «пятерки», в которой «прописаны» студенты факультета биотехнологии и аквакультуры. Светлана Владимировна уточняет у воспитателей, сколько первокурсников заселились в общежития, все ли из них ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и местом для курения.

В «пятерке» поселили 51 студента первого курса, в «двойке» только одного, в «девятке» получили ключи от комнат около 150 будущих агрономов и агроэкологов, в двенадцатом обустроились 76 новичков землеустроительного и агрономического факультетов. Следует отметить, что условиям, в которых живут будущие аграрии в Горках, могут по-доброму позавидовать студенты престижных столичных вузов. Просторные комнаты, свежий ремонт, современная мебель, среди которой есть даже шкафы-купе. В некоторых блоках, кроме кухни, по два раздельных санузла. В академии стремятся поселить новичков в лучшие условия. Только учись, «грызи гранит науки». На втором и последующих курсах места «прописки» уже напрямую зависят от проявленного усердия в учебе и активности в общественной деятельности.

На коридорах общежитий царит тишина. Комнат, из которых раздавалась на всю округу музыка, на нашем пути почти не встретилось. Только в одной предложили понизить звук колонок на ноутбуке старшекурсникам, собиравшимся на дискотеку, которая в честь Дня знаний проходила на площади возле ДК БГСХА.

Временной режим для новичков

Стучимся в двери, входим и представляемся. Ребята наводят порядок, раскладывая свои вещи, другие готовятся ужинать или уже продегустировали привезенные многочисленные домашние припасы, третьи дремлют, но большинство коротают время, молча уткнувшись в экраны смартфонов или ноутбуков. На появление представителей милиции реагируют доброжелательно.

Светлана Владимировна спрашивает у студентов, как они устроились, откуда приехали, довольны ли созданными условиями. География первокурсников обширная: представлены не только близлежащие города и районы, но и Минск, Гродненская область и др. На вопрос, почему сидите вечером в комнатах, а не танцуете на дискотеке, ребята пожимают плечами и отвечают: «Не посещаем данные мероприятия», «Нам там скучно», «Мы не любители танцев», «Нас интересует активный отдых. Например, страйкбол — симуляция реальных военных действий».

— В интернете будете сидеть? Так зрение испортите, потом пожалеете, — увещевает Светлана Иванова и добавляет: — С правилами проживания в общежитии ознакомлены? До которого времени вечером нужно приходить?

В первые два месяца первокурсникам предстоит возвращаться в общежития до 22.00. Затем можно приходить и позднее, но не позже 24.00, когда двери закрываются до утра на замок. Приятное впечатление в демонстрации знаний по этому вопросу произвели будущие землеустроители из общежития № 12. Чувствуется основательная выучка воспитателя Галины Костровой. Другие в своих ответах колебались, допуская часовые разбежки.





Где курение под запретом

Обязательный вопрос на знание разрешенных для курения мест в общежитиях. Услышанные ответы «мы не курим» вызвали чувство гордости за нынешнее пополнение. Правоохранители желают ребятам сохранить на всю жизнь отличную привычку обходиться без сигарет. Тем, кто пока не может бросить пагубное пристрастие, напоминают, что курение под запретом в комнатах и других помещениях общежитий. На улице подымить сигареткой можно в строго отведенном мес­те для курения, обозначенном специальной табличкой.

Вблизи 9-го общежития парень и девушка выпускали колечками дым, рядом поставили большие закупоренные бутылки с пивом. Светлана Иванова предупредила, что курение в запрещенном месте грозит штрафом до 4 базовых величин, предложила забрать бутылки и отойти от здания. Замечание молодые люди услышали и ушли. С боковой стороны общежития № 14 курят два второкурсника. Утверждают, что запасной выход и есть то самое разрешенное место для курения. Сергей Глебов предлагает ребятам внимательнее осмотреть прилегающую территорию. Те быстро находят указанную табличку с боковой стороны контейнерной площадки. Место, пожалуй, не самое культурное.

Под всевидящим оком видеонаблюдения

Начальник ИДН, подводя итоги рейда, акцентирует внимание на его воспитательной составляющей и профилактическом характере. Первокурсники ведут законопослушный образ жизни, нарушений правил проживания в общежитиях не выявлено. Да и ребята убедились, что общежития находятся под постоянным контролем сотрудников милиции. Хочется верить, что студенты не будут употреблять спиртные напитки и курить в неустановленных мес­тах. Ведь предупрежден, значит, вооружен.

Тревогу у представителей инспекции по делам несовершеннолетних вызывает требование РОЧС в целях безопасности демонтировать замки на дверях, расположенных на запасных выходах, и заменить их на устройства, запирающиеся с внутренней стороны. С точки зрения пожарной безопасности требование рациональное, по охране правопорядка — спорное. В каждом общежитии таких выходов несколько, и к каждому не приставишь круг­лосуточного охранника. Максимум дежурного до 24.00 из числа студентов добровольной дружины. А потом кто будет обеспечивать пропускной режим?

По словам проректора по воспитательной работе Максима Потапенко, частично эту проблему решит в ближайшее время установка камер видеонаблюдения в шести общежитиях.

Елена АГЕЙЧИК.