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Совмин утвердил новую антиинфляционную программу
13.09.2018 — Разное | Полесская правда
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В частности, Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на формирование тарифной политики за счет применения механизмов установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги, в том числе с учетом роста уровня доходов населения:
в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом – достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат:
в сфере электросвязи и почтовой связи – достижение к 2020 году 100-процентного уровня возмещения затрат на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством о ценообразовании, в том числе за счет оптимизации затрат.
в фармакологии предполагается внедрение порядка регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования. Это исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам.
в аграрной сфере запланировано проведение взвешенной ценовой политики с учетом внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки.
Также в течение 2018–2020 годы предусмотрены мероприятия направленные на повышение доверия к национальной валюте посредством реализации мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории Республики Беларусь, а также привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.
В целом Программа содержит 22 мероприятия.
Постановление Правительства и Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 733/17 «Об утверждении Антиинфляционной программы» признано утратившим силу.
По информации
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> Постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 11 сентября 2018 г. № 658/12 утверждена Антиинфляционная программа. В частности,...
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