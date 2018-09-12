ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совмин утвердил новую антиинфляционную программу

13.09.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Совмин утвердил новую антиинфляционную программу
Постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 11 сентября 2018 г. № 658/12 утверждена Антиинфляционная программа.

В частности, Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на формирование тарифной политики за счет применения механизмов установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги, в том числе с учетом роста уровня доходов населения:

в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

  • поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах (ценах) на энергоресурсы для реального сектора экономики со снижением тарифов (цен) на энергоресурсы для субъектов хозяйствования в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран (с 2019 года);
  • оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (2018–2020 годы);
  • разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (разработка – май 2019 г. реализация – с 2020 г);

в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом – достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат:

  • городским автомобильным транспортом – не менее 80 процентов, в том числе в областях – не менее 90 и г. Минске – не менее 70 процентов;
  • пригородным автомобильным транспортом – не менее 65 процентов;

в сфере электросвязи и почтовой связи – достижение к 2020 году 100-процентного уровня возмещения затрат на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством о ценообразовании, в том числе за счет оптимизации затрат.

в фармакологии предполагается внедрение порядка регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования. Это исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам.

в аграрной сфере запланировано проведение взвешенной ценовой политики с учетом внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки.

Также в течение 2018–2020 годы предусмотрены мероприятия направленные на повышение доверия к национальной валюте посредством реализации мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории Республики Беларусь, а также привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.

В целом Программа содержит 22 мероприятия.

Постановление Правительства и Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 733/17 «Об утверждении Антиинфляционной программы» признано утратившим силу.

По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 11 сентября 2018 г. № 658/12 утверждена Антиинфляционная программа. В частности,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В каких условиях живут первокурсники?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика