Совмин утвердил новую антиинфляционную программу



Постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 11 сентября 2018 г. № 658/12 утверждена Антиинфляционная программа.

В частности, Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на формирование тарифной политики за счет применения механизмов установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги, в том числе с учетом роста уровня доходов населения:

в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах (ценах) на энергоресурсы для реального сектора экономики со снижением тарифов (цен) на энергоресурсы для субъектов хозяйствования в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран (с 2019 года);

оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (2018–2020 годы);

разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (разработка – май 2019 г. реализация – с 2020 г);

в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом – достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат:

городским автомобильным транспортом – не менее 80 процентов, в том числе в областях – не менее 90 и г. Минске – не менее 70 процентов;

пригородным автомобильным транспортом – не менее 65 процентов;

в сфере электросвязи и почтовой связи – достижение к 2020 году 100-процентного уровня возмещения затрат на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством о ценообразовании, в том числе за счет оптимизации затрат.

в фармакологии предполагается внедрение порядка регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования. Это исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам.

в аграрной сфере запланировано проведение взвешенной ценовой политики с учетом внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки.

Также в течение 2018–2020 годы предусмотрены мероприятия направленные на повышение доверия к национальной валюте посредством реализации мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории Республики Беларусь, а также привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.

В целом Программа содержит 22 мероприятия.

Постановление Правительства и Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 733/17 «Об утверждении Антиинфляционной программы» признано утратившим силу.