Лукашенко предложил Узбекистану белорусские производства

Продолжается официальный визит в Узбекистан президента Беларуси Александра Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встречал дорогого гостя с оркестром и почетным караулом Национальной гвардии.

Церемония прошла в Голубом дворце – государственной резиденции «Куксарой». После гимнов двух стран президенты поприветствовали участников делегаций, затем отправились на переговоры.

За два года, пока Мерзиеев возглавляет Узбекистан, страны удвоили товарооборот до 130 миллионов долларов. Нынешнюю встречу уже назвали перезагрузкой. Акцент сделают на сборочных производствах по выпуску белорусской техники в Узбекистане.

«Мы действительно очень похожи своим трудолюбием. Если бы мы научились, как узбеки, торговать, представлять свой товар, то мы в два раза богаче были бы. Вы нас научите и этой доброй практике. Я должен сказать, как другу: если вам что-то в Беларуси нравится, а у нас экономики сопрягаются, мы не конкуренты. Мы перенесем в Узбекистан производства, научим людей тому, что умеем. Если вас будет что-то интересовать, пожалуйста, мы это сделаем», – сказал Лукашенко.