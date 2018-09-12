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В Кировском районе тракторист переехал коллегу, который спал на обочине и, похоже, был пьян

13.09.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
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В Кировском районе 12 сентября один тракторист переехал второго. Пострадавший спал на обочине и, по предварительной информации, был пьян, сообщили в областной ГАИ.

37-летний житель Кировска ехал на тракторе в деревне Скриплица. В 14.45 на проезде между улицами Заречная и Скриплицкая он решил объехать стоящий трактор с полуприцепом по обочине и наехал на спящего у дороги 60-летнего тракториста.

Житель Бобруйского района получил травмы и находится в больнице.

 
 
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