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В Кировском районе тракторист переехал коллегу, который спал на обочине и, похоже, был пьян
В Кировском районе 12 сентября один тракторист переехал второго. Пострадавший спал на обочине и, по предварительной информации, был пьян, сообщили в областной ГАИ.
37-летний житель Кировска ехал на тракторе в деревне Скриплица. В 14.45 на проезде между улицами Заречная и Скриплицкая он решил объехать стоящий трактор с полуприцепом по обочине и наехал на спящего у дороги 60-летнего тракториста.
Житель Бобруйского района получил травмы и находится в больнице.
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Мужчина получил перелом со смещением и попал в больницу.
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