В Кировском районе тракторист переехал коллегу, который спал на обочине и, похоже, был пьян

В Кировском районе 12 сентября один тракторист переехал второго. Пострадавший спал на обочине и, по предварительной информации, был пьян, сообщили в областной ГАИ.

37-летний житель Кировска ехал на тракторе в деревне Скриплица. В 14.45 на проезде между улицами Заречная и Скриплицкая он решил объехать стоящий трактор с полуприцепом по обочине и наехал на спящего у дороги 60-летнего тракториста.

Житель Бобруйского района получил травмы и находится в больнице.