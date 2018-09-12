В скандал вокруг выступления Егора Крида в Махачкале уже втянуто такое количество медийных персон (от Тимати до главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца ММА Хабиба Нурмагомедова), что мы не можем не рассказать вам, в чем дело. Собрали минутное видео, чтобы помочь вам разобраться в конфликте.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему сегодня все говорят про Крида, Тимати и Кадырова? Объясняем за 68 секунд В скандал вокруг выступления Егора Крида в Махачкале уже втянуто такое количество медийных персон (от Тимати до главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца ММА Хабиба...