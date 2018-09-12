Как правильно организовать питание школьника

Наш организм работает по четко заданному природой ритму, который регулирует его жизнедеятельность в зависимости от времени суток. Если принимать пищу в период активности органов пищеварения, вся пища будет хорошо переварена, усвоена и использована организмом для построения собственных тканей, обеспечения его энергией и поддержания здоровья. Поэтому польза от того чтобы «подкрепиться вовремя», очевидна.

В период, когда ребенок идет в школу, у него отмечается повышенная психологическая и физическая нагрузка, поэтому пища должна быть здоровой, питательной и максимально полезной. Согласно суточному биоритму период с 6 до 10 часов является самым благоприятным для первого приема пищи. Если у ребенка к этому времени не появился аппетит, то, чтобы ускорить его, можно выполнить следующее: принять гигиенические водные процедуры и тщательно почистить зубы; сделать зарядку; выпить маленькими глоточками стакан воды. Завтрак обязательно должен быть сытным и полноценным. Это может быть каша или картошка с мясом, рыбой, яйцом, овощной салат, макароны с сыром, омлет и другое.

Не стоит пренебрегать горячим завтраком в школе. Через 2-3 урока существенно уменьшается содержание сахара в крови, снижается работоспособность, появляется утомляемость (вялость, головная боль, головокружение, раздражительность). Школьный завтрак поддержит работоспособность до конца занятий.

Через 30-60 минут после последнего урока нужно пообедать. Обед должен быть не позднее 16 часов, потому что после этого времени активность органов пищеварения снижается. Пища должна быть хорошо подогретой. Обедать нужно не спеша. Не следует заменять обед перекусом или перехватом по дороге из школы домой, «портить» аппетит чем либо сладким (печеньем, конфетой, мороженым) – они тормозят секрецию пищеварительных соков, поэтому пища будет перевариваться и усваиваться хуже.

С 16.00 до 17.00 полезно устроить полдник, который поможет разгрузить ужин. На полдник можно съесть творог, сыр, яйцо, овощи или фрукты, ягоды. Ужинать нужно не позднее, чем за 1,5-2 часа до сна. Ужин может состоять из овощей, каши, творога, сыра. Более поздний прием пищи приводит к нарушению работы почек, появлению отеков. Сон после такой трапезы бывает, обычно, тяжелым и беспокойным. Перед сном можно выпить стакан кефира, съесть яблоко.

Регулярный прием пищи ежедневно в одно и то же время в более или менее равномерных количествах является основой рационального детского питания.

Юлия Казак, помощник врача-гигиениста Берёзовского районного ЦГиЭ