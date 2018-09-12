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Березовский РЦГЭ: на контроле — наведение порядка на объектах сельского хозяйства

13.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Реализация планов мероприятий по наведению порядка на машинных дворах, фермах, зерноочистительно-сушильных комплексах и других объектах сельского хозяйства находится под особым контролем.

Усиленный контроль за соблюдением требований законодательства  осуществляется  в период заготовки кормов и уборочной кампании.

Массовые весенне-полевые работы практически завершены в сельскохозяйственных организациях района при относительно благополучных результатах, в связи с отсутствием профессиональных отравлений и заболеваний, а так же пищевых отравлений и массовых инфекционных заболеваний среди работников сельского хозяйства.

В период  уборочной кампании при проверках производственных подразделений хозяйств отмечены нарушения в части  организации периодических медицинских осмотров, содержания производственных и бытовых помещений, производственных территорий,  хранения металлолома,  условий труда и бытового обеспечения.

Так, ещё в период подготовки к проведению весенне-полевых работ отмечались проблемные вопросы в части организации периодических медицинских осмотров в ОАО «Песковское», ОАО «Берёзовская МТС», КУПП «Берёзарайагросервис».

При проведении мониторинговых проверок в составе межведомственных рабочих групп установлено, что не в полной мере выполнены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние территорий производственных подразделений машинных дворах в ОАО  «Берёзовская МТС», КУПП «Берёзарайагросервис», ОАО «Агрофирма Малеч».

Требуется проведение ремонтов в  помещениях ремонтно-механических мастерских, в санитарно-бытовых помещениях в ОАО «Агрофирма Малеч», ОАО «Берёзовская МТС», КУПП «Берёзарайагросервис», на участке д. Подкраичи КУСП Берёзовское».

В ряде сельхозорганизаций  не осуществлялся должный контроль за  использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты  на рабочих местах.

Работа по контролю за соблюдением законодательства на объектах агропромышленного комплекса,  оказанию практической и методической помощи по обеспечении безопасности труда, будет продолжена и в дальнейшем.

Руководителям и должностным лицам сельскохозяйственных организаций необходимо своевременно принять исчерпывающие меры по подготовке производственных подразделений и рабочих мест для обеспечения здоровых и безопасных условий труда в период проведения массовых полевых работ.

Елена Есипова, помощник врача-гигиениста.

 
 
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Реализация планов мероприятий по наведению порядка на машинных дворах, фермах, зерноочистительно-сушильных комплексах и других объектах сельского хозяйства...
 
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