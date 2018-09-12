Город – памятник трудовому подвигу! Белоозерск в публикациях «Маяка» во второй половине 2000-х

Газета «Маяк»

2006 год

Гвинейские командировки

Несколько лучших специалистов СУ Березовской ГРЭС трудились в Гвинее, куда попали по приглашению российской компании «РусАл». Они жили в столице страны г. Конакри и работали на добыче бокситов, строительстве объектов соцкультбыта, жилых домов, дорог, ТЭЦ, выполняли ремонтные работы. Государственный язык в Гвинее – французский, но многие местные инженеры знают русский язык, так как когда-то учились в Советском Союзе.

Константин БЕЛОЛЕСКОВСКИЙ.

Умница из Белоозерска: 100 из 100

Выпускница средней школы №3 г. Белоозерска, золотая медалистка Екатерина Домино сумела на тестировании по математике добиться наивысшего результата, получив 100 баллов. Ошеломляющий Катин успех – это в первую очередь заслуга ее учительницы по математике и классного руководителя Т.З. Ковалевич. Тест по русскому языку девушка сдала на 99 баллов, а по английскому – на 89.

Розалия КАРПЕШ.

2007 год

Во имя развития и процветания

7 июня Указом Президента Республики Беларусь утверждена Государственная комплексная программа развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007–2010 годы, в которую включен город Белоозерск.

Колбаса «Белоозерская»

Выпуск ее освоен ЧПУП «Березовский комбинат кооперативной промышленности». Полукопченая колбаса «Белоозерская» пользуется спросом у покупателей, так как изготовлена из натурального сырья и цена ее вполне приемлема. Срок реализации – 10 суток.

Розалия КАРПЕШ.

2008 год

Международное признание

28 марта чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Лиховой в присутствии известных белорусских писателей Анатолия Вертинского, Сергея Законникова, Алеся Пашкевича и Валерия Стрелко вручил нашей выдающейся землячке, замечательной поэтессе и переводчице Нине Матяш международную литературную премию имени Григория Сковороды за перевод с украинского языка на белорусский произведений классика украинской литературы Тараса Шевченко и поэтессы Лины Костенко.

Маргарита ГОРОВАЯ.

Сбывшаяся мечта

Сбылась многолетняя мечта белоозерцев – в городе построен новый вокзал. Его архитектурным решением и благоустройством привокзальной территории можно только восхищаться. На славу потрудились строители, отделочники, дорожники и озеленители. Разбиты газоны, посеяна трава, посажены деревья и цветы, заасфальтирована территория, уложена тротуарная плитка. Вокзал, без преувеличения, теперь самый красивый объект Брестского отделения дороги.

Валентина КИВАТЫЦКАЯ.

2009 год

«Знак качества» международного значения

29 июня в коллективе филиала РУП «Брестэнерго» по ремонту энергетического оборудования «Белоозерскэнергоремонт» произошло знаменательное событие: директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Н.А. Кусакин вручил руководителю организации В.В. Ткачеву сертификат соответствия системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001, передав поздравления от имени сертифицирующего органа Германии «ТЮФ ТЮРИНГЕН».

Виктор СУВОРОВ.

Лучшее лечение – отдых и общение

В Оздоровительном центре все разумно сочетается: отдых и прогулки, лечение и экскурсионные поездки в Жировичский монастырь, на страусиную ферму в Кобринский район, на Ледовую арену г. Березы с посещением Галереи искусств, в замок Пусловских и на родину Тадеуша Костюшко. Полезны ежедневные прогулки по дорожкам парка Оздоровительного центра, его называют оазисом города энергетиков.

Валентина КИВАТЫЦКАЯ.

2010 год

Новый УЗИ-сканер

Из года в год улучшается техническая оснащенность Белоозерской городской больницы, где уже имеется немало современной аппаратуры. А недавно в больницу поступил новый ультразвуковой сканер американской фирмы «Дженерал электрик» стоимостью 30 тысяч евро. Это аппарат высокого класса, оснащенный тремя мультичастотными датчиками, с возможностью получения высокого качества визуализации во всех режимах сканирования, что обеспечивает максимальную точность диагностики.

Надежда ВАСИЛЬЕВА.

Белоозерск расширяет границы

Решением Брестского облисполкома изменены границы г. Белоозерска, в черту которого включена часть земель Белоозерского и Песковского сельсоветов общей площадью 113 гектаров. Эти земельные участки подобраны для размещения кварталов жилой застройки с инженерно-транспортной инфраструктурой. Они будут предоставляться жителям города энергетиков для строительства жилья.

Ксения ПЕТРОВА.