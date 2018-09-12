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В Минске девушка хотела выброситься из окна - ее спасли оперативники

13.09.2018 17:11 — Разное | БелТА  
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В Минске девушка хотела выброситься из окна - ее спасли оперативники
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские оперативники спасли девушку, которая хотела выброситься из окна из-за неразделенной любви, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Сегодня заместителя начальника городского отдела милиции №1 Фрунзенского РУВД Минска - начальника отделения уголовного розыска Алексея Жигалова у здания городского отдела милиции остановила женщина. Минчанка сообщила, что в доме неподалеку девушка собирается покончить жизнь самоубийством.

Прохожая пояснила, что молодая женщина сидит на балконе восьмого этажа, свесив ноги. Алексей Жигалов немедленно выбыл на место происшествия вместе с оперуполномоченным отделения уголовного розыска Дмитрием Котом. Дмитрий, будучи в форме, подошел к двери квартиры, в которой живет женщина, а заместитель начальника под видом прохожего стал вести диалог с ней с улицы.

На место прибыли спасатели МЧС и бригада скорой помощи. Затем Алексей Жигалов также пошел к квартире. Внутри он увидел на кухне плачущую мать, которая рассказала, что ее 29-летняя дочь решила покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Семья благополучная, дочь - аспирантка столичного вуза. Алексей вместе с матерью прошел в комнату, на балконе была отчаявшаяся девушка. Дмитрий в это время также находился в квартире, но девушка его не видела.

В ходе разговора Алексей понял, что пора действовать, так как девушка была полна решимости осуществить задуманное. Милиционер подбежал к ней как раз в тот момент, когда она оттолкнулась руками, и успел схватить за талию, тем самым предотвратив отчаянный прыжок. Девушка стала вырываться и просить дать ей умереть. На помощь подбежал Дмитрий - вдвоем милиционеры вытащили девушку с балкона и передали медикам.

"В милиции я служу почти два года, но такой случай впервые. Сложность ситуации заключалась в том, что действия девушки были непредсказуемы. Облегченно выдохнуть мы смогли лишь тогда, когда передали ее медикам", - сказал Дмитрий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские оперативники спасли девушку, которая хотела выброситься из окна из-за неразделенной любви, сообщила БЕЛТА официальный...
 
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