Ученые узнали о пользе кофеина при хронической болезни почек

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Возможный защитный эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне. Как известно, это вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов.Исследование, охватившее 4863 человека, показало обратную связь между потреблением кофеина и смертностью от всех причин среди людей с хронической болезнью почек. У пациентов, потреблявших большее количество этого вещества, риск смерти в среднем за пять лет снизился почти на 25 процентов по сравнению с теми, кто принимал меньше кофеина.— заявляет, один из ведущих авторов исследования.