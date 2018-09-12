Феноменальная логика белорусских чиновников

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– отметил на– В данном случае планируется организовать в ведомстве новую структуру, которая должна бороться с коррупцией. А если она не совладает с этой задачей – то создать новую структуру, которая будет следить за первой? Это на дополнение к КГБ и другим многочисленным правоохранительным и контрольным органам. В рамках существующей системы чиновник по-другому мыслить просто не может.Между тем методы борьбы с коррупцией в мире хорошо известны. Обратил бы внимание только на такие вещи, как прозрачность, гласность в деятельности государственных органов, а также контроль со стороны общества с помощью независимых СМИ.Но вот как раз это для белорусских ведомств, в частности для Министерства здравоохранения, абсолютно неприемлемо. Вспомним ту же историю с корейской вакциной.Как только «Ежедневник» опубликовал расследование о причинах смерти ребенка в Ганцевичском районе после прививки, то Минздрав обратилась в прокуратуру с требованием наказать журналистов. Мол, «формат подачи и грубое изложение фактов в статьях, опубликованных на одном из интернет-ресурсов и перепечатанных другими СМИ, могут нанести ущерб национальной безопасности Республики Беларусь в сфере здравоохранения».То есть не действия системы здравоохранения, в результате которых умирают дети, наносят ущерб национальной безопасности страны, а то, что об этом пишут СМИ!Феноменальная логика.