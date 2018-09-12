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Феноменальная логика белорусских чиновников

13.09.2018 16:25 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Политолог прокомментировал инициативу Минздрава по созданию системы внутренней безопасности.

– Это просто классика бюрократического финта ушами. Что нужно делать, если возникла какая-то проблема? Ответ бюрократа, как правило, всегда одинаков: надо создать комиссию, – отметил на Радыё Свабода Валерий Карбалевич.

– В данном случае планируется организовать в ведомстве новую структуру, которая должна бороться с коррупцией. А если она не совладает с этой задачей – то создать новую структуру, которая будет следить за первой? Это на дополнение к КГБ и другим многочисленным правоохранительным и контрольным органам. В рамках существующей системы чиновник по-другому мыслить просто не может.

Между тем методы борьбы с коррупцией в мире хорошо известны. Обратил бы внимание только на такие вещи, как прозрачность, гласность в деятельности государственных органов, а также контроль со стороны общества с помощью независимых СМИ.

Но вот как раз это для белорусских ведомств, в частности для Министерства здравоохранения, абсолютно неприемлемо. Вспомним ту же историю с корейской вакциной.

Как только «Ежедневник» опубликовал расследование о причинах смерти ребенка в Ганцевичском районе после прививки, то Минздрав обратилась в прокуратуру с требованием наказать журналистов. Мол, «формат подачи и грубое изложение фактов в статьях, опубликованных на одном из интернет-ресурсов и перепечатанных другими СМИ, могут нанести ущерб национальной безопасности Республики Беларусь в сфере здравоохранения».

То есть не действия системы здравоохранения, в результате которых умирают дети, наносят ущерб национальной безопасности страны, а то, что об этом пишут СМИ!

Феноменальная логика.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
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Политолог прокомментировал инициативу Минздрава по созданию системы внутренней безопасности.
 
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