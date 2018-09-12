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Шендерович: "Нет, Петров, ты не похож на гея, интересующегося готикой"
Виктор Шендерович
«Мастера у Маргариты», — такое сообщение оставил Виктор Шендерович после просмотра интервью.
Чуть позже он посвятил ему более развернутый комментарий.
«“Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь”.
— Пятачок, на кого я теперь похож?
— На медведя, который летит на воздушном шаре!
— А на маленькую чёрную тучку разве не похож?
— Нет, не очень.
Нет, Петров, ты не похож на гея, интересующегося готикой. Ты похож на убийцу, который попался вместе со своим подельником».
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Виктор Шендерович Российский писатель-публицист Виктор Шендерович на своей странице в...
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