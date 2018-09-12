﻿ Шендерович: "Нет, Петров, ты не похож на гея, интересующегося готикой". 21.by
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Шендерович: "Нет, Петров, ты не похож на гея, интересующегося готикой"

13.09.2018 15:58 — Разное | UDF  
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Виктор Шендерович
Российский писатель-публицист Виктор Шендерович на своей странице в =68.ARCF_-dAWvwnTaDjwGOifToXxnY0N1-QN87SFKyNcifoY_lxfA6cOUWt9HgWtvFEvt2pIHdtcLiWGQp-o9sEiKJY9H-KkN2ZEhmPP63cz-w8gc59MvxnY6KqHoycnIE_O-OANDO7eNXMy-id_3XpbmsKO248556Lud2f1ZSEcls83WjHLMM7UQ&__tn__=-R]Фейсбуке высказался по поводу интервью подозреваемых Лондоном Петрова и Боширова главному редактору Russia Today.

«Мастера у Маргариты», — такое сообщение оставил Виктор Шендерович после просмотра интервью.

Чуть позже он посвятил ему более развернутый комментарий.

«“Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь”.

— Пятачок, на кого я теперь похож?

— На медведя, который летит на воздушном шаре!

— А на маленькую чёрную тучку разве не похож?

— Нет, не очень.

Нет, Петров, ты не похож на гея, интересующегося готикой. Ты похож на убийцу, который попался вместе со своим подельником».

 
 
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Виктор Шендерович Российский писатель-публицист Виктор Шендерович на своей странице в...
 
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