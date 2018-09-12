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Подозреваемые в отправлении Скрипалей рассказали свою версию событий

13.09.2018 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Подозреваемые в отправлении Скрипалей рассказали свою версию событий

Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они.

Приехали в Солсбери как туристы

«Мы изображены на тех фотографиях», - сказал Петров. Затем они по очереди назвали свои имена и фамилии - Руслан Боширов и Александр Петров. «Да, это наши настоящие имена», - сказал Боширов.

На замечание о том, что они выглядят довольно напряженными, Боширов ответил вопросом: «А как бы вы выглядели?». «Когда нашу жизнь вот так вот раз и перевернули с ног на голову. Ну просто одним днем. И сломали», - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, почему целью своего визита мужчины выбрали именно Солсбери, Петров сказал, что посетить этот «прекрасный» город им посоветовали друзья.

«Туристический город, - добавил Боширов. - Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит своим шпилем, он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор работают».

По словам Петрова, они с самого начала планировали приехать в Лондон и «оторваться, грубо говоря». «Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», - объяснил Петров.

Планы Боширова и Петрова расстроила плохая погода, пишет РБК.

«В Англии второго и третьего числа был просто транспортный коллапс», - сказал Петров. Снегопад, по его словам, был настолько мощный, что они никуда не смогли добраться. «По всем телевизорам показывали, второго и третьего числа , что железные дороги вообще не работали. Было вообще перекрыто движение. Все поезда, ничто, вообще ничего не ходило», - посетовал Боширов.

«Мы планировали в Солсбери одним днем съездить», - сказал Петров. «Там больше одного дня смотреть нечего», - заметил Боширов. «Мы приехали в Солсбери третьего числа. Пытались погулять по городу. Так как город был весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса», - сказал Петров.

«В этот день третьего числа в этом городе был снежный коллапс. Там невозможно было пройти никуда», - сказал Боширов.

Боширов и Петров хотели посетить Стоунхендж, Олд-Сарум (находятся к северу от Солсбери). Третьего марта они провели еще около сорока минут на вокзале и пили кофе, после чего вернулись в Лондон.

«А четвертого числа мы вернулись в Солсбери, потому что целенаправленно хотели посетить Олд-Сарум и собор», - сказал Петров. «Мы посмотрели», — сказал Боширов. «Но опять-таки там в обед начался такой ливень, что мы уехали раньше времени», — поддержал его Петров.

«Мы сидели в парке. Мы сидели, пили кофе. Мы заходили в кафе и пили кофе. Мы гуляли и наслаждались вот этой английской готикой, вот этой красотой», - рассказал Боширов о проведенном в городе времени.

Мужчины сказали, что не знают, где находится дом Сергея Скрипаля, недалеко от которого, по данным британской стороны, они проходили. «Ну, может быть, мы к нему и подходили, но мы не знаем, где он находится», - сказал Петров.

«Я вообще не слышал до вот этой ситуации. Покамест не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них», - добавил Боширов.

«Мы пришли сюда к вам за защитой»

На вопрос о флаконе духов Nina Ricci, в котором, по версии Лондона, перевозился «Новичок», Боширов и Петров сказали, что «глупо» было бы везти с собой женские духи. «Нормальным мужикам с собой возить женские духи, это не глупо? Даже проходишь​ когда таможню, проверяют все вещи. Любой полицейский при допросе — у них бы возникли вопросы. Зачем у нормального мужчины лежат женские духи?» — сказал Боширов.

Они отказались говорить о том, что их объединяет и почему они путешествовали вместе. «Давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос, и мы, получается, начинаем углубляться», - заявил Боширов.

Из-за этой ситуации, по словам Боширова, они перестали выходить на улицу. «Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся, мы опасаемся за близких», - сказал он.

«Микроэлементы, протеины, гейнеры»

Мужчины рассказали, что не работают в ГРУ, а являются предпринимателями средней руки. «Если мы сейчас расскажем про наш бизнес, пострадают и люди, с которыми мы работаем», - заметил Боширов. «Если вкратце, фитнес-индустрия: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры», - заявил Петров.

До событий в Солсбери Боширов и Петров неоднократно летали в Европу. Это были как бизнес-поездки, так и туристические. «В Европе продаются препараты, витамины. Изучаем рынок, смотрим новинки, какие есть, специальные: из БАДов, аминокислот, из микроэлементов», - объяснил Петров. По возвращении в Россию они решают, как доставить новинки на российский рынок.

 
 
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Александр Петров и Руслан Боширов заявили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, что на фотографиях, которые распространила британская полиция,...
 
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