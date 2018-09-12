Минчанин снял на Youtube сериал про гуся – в конце «первого сезона» к нему пришли защитники животных

Минчанин Андрей завел на YouTube канал «Гусин». Туда он загружает видео с дрессированным гусем – начиная с покупки яйца и до видео с взрослым Харвестером, который выполняет разные трюки за награду в виде сыра, пишет The Village Беларусь.

В самом первом видео мужчина говорит, что специально ничего не узнавал про гусей: он знает только что они умные, хорошо поддаются дрессировке и много гадят. Самым популярным видео на канала стал ролик, как гусь бежит за автомобилем – это KiKi Challenge.

1 сентября Андрей загрузил видео, что к нему пришли защитники животных и забрали гуся у хозяина. В подписи указано, что это «последняя серия первого сезона». Догадываемся, что видео постановочное.