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Минчанин снял на Youtube сериал про гуся – в конце «первого сезона» к нему пришли защитники животных
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Минчанин Андрей завел на YouTube канал «Гусин». Туда он загружает видео с дрессированным гусем – начиная с покупки яйца и до видео с взрослым Харвестером, который выполняет разные трюки за награду в виде сыра,
В самом первом видео мужчина говорит, что специально ничего не узнавал про гусей: он знает только что они умные, хорошо поддаются дрессировке и много гадят. Самым популярным видео на канала стал ролик, как гусь бежит за автомобилем – это KiKi Challenge.
1 сентября Андрей загрузил видео, что к нему пришли защитники животных и забрали гуся у хозяина. В подписи указано, что это «последняя серия первого сезона». Догадываемся, что видео постановочное.
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Минчанин снял на Youtube сериал про гуся – в конце «первого сезона» к нему пришли защитники животных
Минчанин Андрей завел на YouTube канал «Гусин». Туда он загружает видео с дрессированным гусем – начиная с покупки яйца и до видео с взрослым Харвестером, который...
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