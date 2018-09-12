Уволенный министр лесного хозяйства стал топ-менеджером «Амкодора»

Михаила Амельяновича в феврале 2018 года сняли с поста министра лесного хозяйства за непринятие антикоррупционных мер. Тем не менее, без хорошей должности он не остался – его назначили замгендиректора по производству и качеству ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга», пишет TUT.by с ссылкой на сайт компании.

В комментарии Naviny.by в июле он говорил , что отдыхает, но скоро начнет работать: «Бизнесом я заниматься не буду, буду на государственной работе. Вопрос решается, но пока не могу сказать, где точно».

«Амкодор» в последнее время активно развивает производство лесозаготовительной техники. Сейчас модернизируют предприятие в Логойске – в планах нарастить мощности в три раза и создать 300 новых рабочих мест. Амкодоровская техника для лесопромышленного комплекса в этом году была востребована на рынке и СНГ, и Евросоюза.

«Амкодор» также планирует создать в Карелии завод по производству лесозаготовительной техники – харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса. Стоимость проекта – 16 миллиардов российских рублей (234 миллиона долларов). Число предполагаемых рабочих мест – 500.

Кто такой Михаил Амельянович

Михаил Амельянович родился в 1958 году в деревне Клюковичи Новогрудского района Гродненской области. В 1980 году окончил лесохозяйственный факультет Беларуского технологического института имени Кирова, в 1999 году – Академию управления при президенте. С 1980 по 1997 годы работал в Богушевском лесхозе Витебской области: сначала лесничим Осиновского лесничества, затем главным лесничим лесхоза.

В 1997-1999 годах – директор Бешенковичского лесхоза Витебской области. С 1999 года –гендиректор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Министерство лесного хозяйства возглавлял с марта 2010 года.