100% коммуналки в 2020 году? Власти приняли антиинфляционную программу

В Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописали, сколько беларусы будут возмещать к 2020 году за ЖКУ и за проезд в общественном транспорте, пишет TUT.by.

Тарифы будут устанавливать на среднесрочный период на отдельные услуги, в том числе с учетом роста доходов населения.

Что изменится в сфере ЖКУ

Поэтапно сократят размеры перекрестного субсидирования населения в ценах на энергоресурсы для реального сектора экономики;



Снизят тарифы на энергоресурсы для субъектов хозяйствования, чтобы они были сильнее на рынке ЕАЭС и третьих стран;



Оптимизируют затраты на ЖКУ (2018−2020 годы);



Разработают и реализуют механизм поддержания достигнутого стопроцентного уровня возмещения тарифами затрат на ЖКУ (реализация – с 2020 года);

К концу этого года планируется, что тарифы на комуналку будут покрывать 76,3% их стоимости. Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть стопроцентной оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, говорил в начале года заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Что изменится с общественным транспортом

К 2020 году повысят тарифы и оптимизируют затраты, и беларусы будут возмещать 80% затрат на городской автомобильный транспорт (не менее 90% в областях и не менее 70% в Минске), пригородным автомобильным транспортом – не менее 65 процентов.

В июле появлялась информация, что в Минске рассматривают возможность поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте.

Что изменится с тарифами на почтовые услуги

К 2020 году беларусы будут на 100% возмещать затраты на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования. В течение 2018−2020 годов власти постараются повысить доверие население к национальной валюте – мерами по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории страны, а также перестанут привязывать цены, тарифы, ставки и другие платежи в иностранной валюте.