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100% коммуналки в 2020 году? Власти приняли антиинфляционную программу
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В Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописали, сколько беларусы будут возмещать к 2020 году за ЖКУ и за проезд в общественном транспорте,
Тарифы будут устанавливать на среднесрочный период на отдельные услуги, в том числе с учетом роста доходов населения.
Что изменится в сфере ЖКУ
К концу этого года планируется, что тарифы на комуналку будут покрывать 76,3% их стоимости. Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть стопроцентной оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии,
Что изменится с общественным транспортом
К 2020 году повысят тарифы и оптимизируют затраты, и беларусы будут возмещать 80% затрат на городской автомобильный транспорт (не менее 90% в областях и не менее 70% в Минске), пригородным автомобильным транспортом – не менее 65 процентов.
В июле появлялась информация, что в Минске рассматривают возможность поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте.
Что изменится с тарифами на почтовые услуги
К 2020 году беларусы будут на 100% возмещать затраты на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования. В течение 2018−2020 годов власти постараются повысить доверие население к национальной валюте – мерами по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории страны, а также перестанут привязывать цены, тарифы, ставки и другие платежи в иностранной валюте.
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В Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописали, сколько беларусы будут возмещать к 2020 году за ЖКУ и за проезд в общественном транспорте,...
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