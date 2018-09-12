Кому сегодня (не) нужно высшее образование

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Нужно ли сегодня высшее образование, чтобы получить хорошую должность? Смотрят ли дипломы соискателей при приеме на работу и, если да, — на что обращают внимание? Мы задали эти вопросы консультанту по поиску топ-менеджеров и автору блога о карьере Арине Егоровой. Вот ее мнение.

— За всю практику мне пока ни разу не попадался кандидат на позицию директора или вице-президента без высшего образования. Современное поколение топ-менеджеров — это люди в среднем возраста 38−48 лет, то есть так называемое поколение X.

Арина Егорова

Консультант по поиску топ-менеджеров и автор блога о карьере

Другой вопрос, что часто их образование не соответствует специальности. Эти люди застали момент, когда в 1990-ых годах плановая экономика резко встала на капиталистические рельсы. Им нужно было быстро адаптироваться к новым реалиям: куда пойти, когда стране ты резко стал не нужен; где взять деньги. Отсюда лингвисты и историки, которые нашли свое применение в HR, инженеры, пришедшие в маркетинг, и так далее.

Поколение Y, так называемые миллениалы, которым только предстоит занять топ-менеджерские позиции, относятся к своей карьере и высшему образованию, в целом, иначе. Они поступают в вуз, но не получают удовольствия от процесса, без сожаления бросают его и пробуют другое.



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Они не застали момента, когда нужно было стиснуть зубы и делать то, что не нравится, как делали наши родители, чтобы прокормить семьи. Для них в этом нет смысла. Поэтому сейчас появляется все больше молодых людей, которые не заканчивают университетов.

В эпоху бума онлайн-образования и доступности любой информации миллениалы образовываются самостоятельно. Парадоксально, но их навыки зачастую куда более прикладные нежели те, что даются в вузах. В каких университетах учат продакт-менеджменту, крипте или дип-машин-лернингу?

Тренд на отсутствие высшего образования лучше всего прослеживается среди разработчиков, веб-дизайнеров, предпринимателей. Мне известно довольно много случаев, когда люди без корочки попадали в хороший стартап с миллионными инвестициями. Для стартапов — это нормальная история, потому что их делают как раз миллениалы. Получается, 28-летнему основателю проекта все равно, есть ли у 23-летнего претендента высшее образование или нет, если тот бог дизайна или веб-аналитики.

В более классических индустриях, например, в стратегическом консалтинге или в FMCG все еще высоко ценятся ребята из лучших национальных и международных вузов. Устроиться в хорошую компанию без высшего образования, на мой взгляд, будет проблематично.

Смотрят ли ваш диплом

Рекрутеры чаще всего смотрят исключительно на вуз. МГИМО, МГУ, СПбГУ и еще несколько российских университетов из первой десятки всегда в тренде. В целом, даже неважно, бакалавриат или магистратуру вы окончили в топовом вузе.

Очень ценят зарубежное образование. Если вы успели поучиться в Гарварде, Стэнфорде, в Йеле или другом университете из «Лиги плюща» (или проходили там даже недельные курсы) — это большой плюс, особенно если вы хотите работать в международной корпорации.



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Например, если вы маркетолог и окончили Школу управления Kellogg (США), то серьезный работодатель это отметит. Если вы HR и прошли курсы в INSEAD (французская бизнес-школа и исследовательский институт) — то вы наверняка крутой специалист.

Для каждой специализации и функции есть свой фетиш, который для многих работодателей срабатывает, как хороший триггер.

Проверяет ли работодатель дипломы? Был в моей практике забавный случай. Приходит классный кандидат с крутым опытом и образованием. Собираем рекомендации от предыдущих коллег — все прекрасно: мощный лидер, хороший управленец, грамотный стратег. И так бы все прекрасно и закончилось, если бы не коварная случайность.

Кандидат указал, что получал MBA в Стэнфорде в 2008—2009 году. По невероятному стечению обстоятельств (прямо как в сериале «Форс-можоры», ей богу) в этом же году проходил ту же MBA программу один из вице-президентов компании-работодателя. Он, заностальгировав по своей учебе в США, стал расспрашивать нашего кандидата, а помнит ли он такого-то преподавателя, а вот этого парня с потока и т.д.

В общем, оказалось, что кандидат наш никогда в Стэнфорде не учился и просто придумал себе в резюме эту красивую строчку. Ну, вы поняли, чем дело закончилось.

Мораль: в 99% случаев ваш диплом не проверяют. Однако от попадания в 1% «счастливчиков» вы тоже не застрахованы. Так что лучше все же не врать на бумаге.