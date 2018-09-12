Kia рассекретила облик нового серийного лифтбека ProCeed

Год назад во Франкфурте этот автомобиль красовался в статусе выставочного шоу-кара, а его предсерийные прототипы неоднократно попадались в объективы шпионских камер — и вот корейцы наконец-то поделились фотографиями товарной машины.





Знакомьтесь, новый Kia ProCeed — это пятидверный лифтбек, который приходит на смену прежнему трехдверному хэтчбеку Pro_Cee'd и преподносится в качестве стильной альтернативы обычному универсалу Ceed . Корейцы решились на своего рода дизайнерский эксперимент в гольф-сегменте, доселе не видавшего столь эффектного и приземистого силуэта кузова — и не просто лифтбека, а аристократичного типа Shooting Brake, как говорят о новинке сами разработчики. Прямых соперников как таковых у ProCeed нет — гораздо более дорогой Mercedes CLA Shooting Brake в расчет не берем.





Длина и ширина новинки составляют 4605 мм и 1422 мм соответственно — это на 5 мм длиннее и на 43 мм уже исходного универсала Ceed Sportwagon. А еще у ProCeed на 5 мм уменьшен дорожный просвет, объем багажника все же немного меньше, чем у универсала — 594 л против 625 л.

Покупатели ProCeed смогут выбирать между тремя двигателями — двумя бензиновыми моторами T-GDI объемом 1 л (120 лошадиных сил) и 1,4 л (140 сил) и новым 136-сильным турбодизелем 1.6. Маловато? Тогда стоит присмотреться к «разогретому» ProCeed GT, который оснащается 1,6-литровым мотором T-GDI с отдачей 204 «лошадки» и 265 Нм крутящего момента. В пару ему полагается 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (стандартная коробка передач для остальных версий лифтбека — 6-ступенчатая «механика»). К слову, такой же агрегат получит и новый хэтчбек Ceed GT, анонсированный Kia одновременно с ProCeed.





Премьера ProCeed и ProCeed GT состоится на грядущем Парижском автосалоне (там же покажут и «заряженный» хэтчбек Ceed GT). Выпуск лифтбеков начнется в ноябре, в Европе первые покупатели получат машины в первом квартале следующего года.