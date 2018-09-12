ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Kia рассекретила облик нового серийного лифтбека ProCeed

13.09.2018 17:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Год назад во Франкфурте этот автомобиль красовался в статусе выставочного шоу-кара, а его предсерийные прототипы неоднократно попадались в объективы шпионских камер — и вот корейцы наконец-то поделились фотографиями товарной машины.


Знакомьтесь, новый Kia ProCeed — это пятидверный лифтбек, который приходит на смену прежнему трехдверному хэтчбеку Pro_Cee'd и преподносится в качестве стильной альтернативы обычному универсалу Ceed. Корейцы решились на своего рода дизайнерский эксперимент в гольф-сегменте, доселе не видавшего столь эффектного и приземистого силуэта кузова — и не просто лифтбека, а аристократичного типа Shooting Brake, как говорят о новинке сами разработчики. Прямых соперников как таковых у ProCeed нет — гораздо более дорогой Mercedes CLA Shooting Brake в расчет не берем.


Длина и ширина новинки составляют 4605 мм и 1422 мм соответственно — это на 5 мм длиннее и на 43 мм уже исходного универсала Ceed Sportwagon. А еще у ProCeed на 5 мм уменьшен дорожный просвет, объем багажника все же немного меньше, чем у универсала — 594 л против 625 л.

Покупатели ProCeed смогут выбирать между тремя двигателями — двумя бензиновыми моторами T-GDI объемом 1 л (120 лошадиных сил) и 1,4 л (140 сил) и новым 136-сильным турбодизелем 1.6. Маловато? Тогда стоит присмотреться к «разогретому» ProCeed GT, который оснащается 1,6-литровым мотором T-GDI с отдачей 204 «лошадки» и 265 Нм крутящего момента. В пару ему полагается 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (стандартная коробка передач для остальных версий лифтбека — 6-ступенчатая «механика»). К слову, такой же агрегат получит и новый хэтчбек Ceed GT, анонсированный Kia одновременно с ProCeed.


Премьера ProCeed и ProCeed GT состоится на грядущем Парижском автосалоне (там же покажут и «заряженный» хэтчбек Ceed GT). Выпуск лифтбеков начнется в ноябре, в Европе первые покупатели получат машины в первом квартале следующего года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпуск лифтбеков начнется в ноябре, в Европе первые покупатели получат машины в первом квартале следующего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мальчик в США проткнул себе голову шампуром и остался жив
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика